मनमाड : नोटबंदीने काहींना दिलासा दिला, तर काहींची हृदयाची धडधड वाढवली. मोठा गाजावाजा करत पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा एका रात्रीतून चलनातून बाद करण्यात आल्या. नंतर व्यवहार सुरळीत चालावे, यासाठी सरकारने शंभर, पाचशे आणि दोन हजारांची कलरफुल नवीन नोटा चलनात आणल्या. नव्याची नवलाईप्रमाणे नव्या नोटांची नवलाई काही दिवसांनी कमी झाली. व्यवहारात शंभर, पाचशेच्या नोटा मोठ्या प्रमाणात दिसून येत आहेत. दोन हजाराच्या नोटांचा तुटवडा की साठेबाजी? दोन हजाराची कलरफुल नोट गेली कुठे, अशी चर्चा लोकांमध्ये होत आहे. इतकेच नाही, तर अनेक बॅंकेतून लाख, दोन लाख रुपयांचा विड्राॅल केल्यास बॅंकेकडे दोन हजारांची मागणी केल्यास दोन हजाराची नोटा नाहीत. त्याऐवजी पाचशे आणि शंभरच्या नोटा कितीही न्या, असे सांगितले जात आहे. दोन हजाराच्या नोटांचा तुटवडा झाला आहे, की साठेबाजी झाली आहे, हा आता शोधाचा विषय आहे. शासनाने दोन हजारांच्या नोटेची साठेबाजी होऊ नये, म्हणून या नोटाच बंद करून पुन्हा पहिली हजाराची नोट सुरू करायला पाहिजे, असे लोकांमध्ये बोलले जात आहे. प्रतिक्रिया सध्या सर्वसामान्यांकडे व बॅंक व्यवहारात दोन हजारांच्या नोटांचे प्रमाण अत्यंत कमी झाले आहे. राष्ट्रीयकृत, खासगी व अर्बन बॅंकांमध्ये 2 हजारांची नोट क्वचित आढळते. बॅंक एटीएममध्ये ही नोट मिळत नाही, ही अतिशय गंभीर बाब आहे. स्टेट बॅंक व रिजर्व बॅंकेने यावर त्वरित उपाययोजना केली पाहिजे. काही बॅंक ग्राहक 2 हजारांची नोटांची साठेबाजी करीत असतील, तर त्यांचा शोध घेऊन त्याविरोधात कडक कारवाई केली पाहिजे.

-नितीन पांडे, जिल्हा उपाध्यक्ष, भाजप

Web Title: Where is two thousand color notes go?