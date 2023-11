Nandurbar: सातपुड्यातील कात्री ग्राम वळतोय उद्योगाकडे; सूर्यदर्शनच्या शेतकऱ्यांनी अभ्यास दौऱ्यात जाणून घेतली माहिती

By

Nandurbar : रोजगारासाठी वर्षानुवर्षे होणारे स्थलांतर कमी झाल्यानंतर कात्री (ता. धडगाव) गाव आता उद्योगाकडे वळू लागले. सूर्यदर्शन शेतकरी प्रोड्यूसर कंपनीच्या युवा शेतकऱ्यांनी छोटा उदयपूर (गुजरात) येथे अभ्यास दौरा करीत माहिती जाणून घेतली.

या माध्यमातून गावातच रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे तेथील‌ सरपंच तथा कंपनीचे अध्यक्ष संदीप वळवी यांनी सांगितले.(young farmers of Suryadarshan Shetkari Producer Company learned information on study tour in Gujarat nandurbar news)

स्थलांतरामुळे मंजूर पर्यायाने गावाच्या अनेक समस्या निर्माण होतात, ज्या मिळालेल्या रोजगारावरही भारी पडतात. हे निदर्शनास आल्यानंतर कात्री गाव व ग्रामपंचायतींतर्गत सर्व गाव-पाड्यांवर रोहयोच्या माध्यमातून जलसंधारण, वृक्षलागवड व अन्य सरकारी कामे सातत्याने राबविली. ज्यामुळे गावातील मजुराला गावातच रोजगार मिळू लागला अन् गावाच्या विकासातदेखील भर पडत गेली.

परिणामी काही अंशी स्थलांतर नियंत्रणात आले. पूर्णपणे स्थलांतर रोखण्यासाठी पुन्हा गाव व ग्रामपंचायतींतर्गत प्रत्येक शेतकऱ्याला आधुनिक शेती व शेतीपूरक व्यवसायाची ओळख करून देत त्यातील उत्पन्नाच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या. त्याला जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री यांची खंबीर साथ लाभत आहे. एवढेच नव्हे तर कृषी विज्ञान केंद्र, कोळदा, नाबार्ड व रिड्स भारत व अन्य संस्थांचा हातभार मोलाचा ठरत आहे.

स्थलांतर रोखण्याच्या उद्देशानेच कात्री गावात सूर्यदर्शन शेतकरी प्रोड्यूसर कंपनी स्थापन झाली. ३६० शेतकरी सभासदांच्या या कंपनीमार्फत कृषी विकास, शेळीपालन, दुग्धोत्पादन व अन्य शेतीपूरक व्यवसायासाठी भव्य प्रशिक्षण केंद्राची उभारणी सुरू आहे. याच कंपनीच्या युवा शेतकऱ्यांनी गावातील वनोपज सीताफळ सोबत घेत छोटा उदयपूर (गुजरात) येथे अन्नप्रक्रिया करणारी कंपनी गाठली.

सोबत नेलेल्या सीताफळावर प्रक्रिया करीत त्यांनी संपूर्ण माहिती जाणून घेतली. त्यात सरपंच तथा कंपनीचे अध्यक्ष संदीप वळवी, उदेसिंग पाडवी, दिलीप वसावे, वसंत वळवी, कुवरसिंग वळवी, श्यामसिंग वळवी व गुलाबसिंग वळवी यांचा समावेश होता.

प्रक्रिया अभ्यासासाठी‌ नेले २२ क्विंटल सीताफळ

सीताफळ प्रक्रियेची माहिती घेण्यासाठी कात्रीच्या शेतकऱ्यांनी गावात उत्पादित २२ क्विंटल सीताफळ सोबत नेले. त्यावर संपूर्ण प्रक्रिया केल्यानंतर शेतकऱ्यांना सात क्विंटल पल्प (गर) मिळाले. हा गर फ्रीजिंगला ठेवल्यानंतर ३० तासांत ते अगदी दगडासारखे कडक बनले. आज ते छोटा उदयपूर येथीलच एका कोल्डस्टोअरेजमध्ये ठेवले असून, दीड वर्षापर्यंत ते खराब होणार नसल्याचे संदीप वळवी यांनी सांगितले. या‌ कालावधीत ते कधीही मार्केटला काढता येईल.

किलोनुसार प्रक्रिया शुल्क

किफायतशिर प्रक्रिया जाणून सोबत सीताफळ नेले असले तरी किलोमागे शेतकऱ्यांना १५ रुपये याप्रमाणे ११ हजार रुपये प्रक्रिया शुल्क द्यावे लागले. त्यात पल्प काढण्यासह सीताफळ बियांपासून तेलनिर्मिती व उर्वरित सालीपासून जैविक खत व औषधदेखील मिळत असल्याची माहिती त्यांनी जाणून घेतली.

''खरेतर स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मितीसाठीच आम्ही हे पाऊल उचलले. कात्री व परिसरातील बहुतांश शेतकऱ्यांना वनपट्टे मिळाले असून, उंचसखल भाग असल्याने प्रगत शेती फारशी करता येत नाही.

त्याच पट्ट्यामध्ये सीताफळ लागवड करीत त्यावर प्रक्रिया केल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भरघोस वाढ करता येईल. याशिवाय पहाडातील सीताफळ व अन्य सीताफळाच्या गुणातील फरक स्पष्ट करून देण्यासाठी आमचा प्रयत्न सुरू आहे.''-संदीप वळवी, सरपंच, कात्री तथा संचालक, डीडीसी बॅंक