Nandurbar News : मेथी (ता. शिंदखेडा) येथील गावशिवरातील बालाजी डायमंड कारखान्यात कामासाठी आलेला तरूण सागर संजय माळी (१९, रा. लोण, ता. अमळनेर, जि. जळगाव) हा मेथी येथील मावसभाऊ राहुल माळी यांच्याकडे राहत होता.

२९ सप्टेंबरपासून कुणालाही न सांगता निघून गेला होता. रविवारी (ता.१) सकाळी सव्वा नऊच्या सुमारास मेथी गावशिवरातील विहीरीत त्याचा मृत्यूदेह आढळला याबाबत शिंदखेडा पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यू्ची नोंद करण्यात आली आहे.( young man body was found in a well in Methi Shivara nandurbar news)

सागर माळी हा मेथी येथील मावस भावाकडे सहा महिन्यापासून राहत होता. तो मेथी येथील गावशिवारातील बालाजी डायमंड कारखान्यात कामाला होता. तो शुक्रवार (ता.२९) पासून घरातील कोणाला न सांगता निघून गेला होता.

त्याचा नातेवाईकांकडे तपास केला असता मिळून आला नव्हता. रविवारी सकाळी सव्वा नऊच्या सुमारास मेथी गावशिवारातील खर्दे रस्त्यावरील राजधर पाटील यांच्या विहीरीत मृतदेह सापडला.

शिंदखेडा येथील ग्रामीण रुग्णालयात खासगी वाहनाने नेले असता वैद्यकीय अधिकारी डॉ. कुंदन वाघ यांनी तपासून मृत घोषित केले.

शिंदखेडा पोलिस ठाण्यात सागर माळी याचा मावस भाऊ राहुल अशोक माळी (३३, मेथी, ता. शिंदखेडा) यांनी शिंदखेडा पोलिस ठाण्यात दिलेल्या माहितीवरून अकस्मात मृत्यू्ची नोंद करण्यात आली आहे. हवालदार सदेसिंग चव्हाण तपास करीत आहेत.