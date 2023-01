शहादा : मामाच्या मुलाच्या लग्नासाठी निझर येथून शहरातील शंकरविहार येथे आलेल्या तरुणाला मागून भरधाव आलेल्या मालवाहू ट्रकने धडक दिल्याने त्याचा मृत्यू झाला, तर दुसरा गंभीर जखमी आहे.

दरम्यान, अपघातात मृत झालेल्या प्रदीपकुमार ऊर्फ राहुल प्रल्हाद पटेल यांचा तीन दिवसांपूर्वीच विवाह झाला होता. पटेल परिवारावर शोककळा पसरली आहे.

इंग्रजी वर्षाच्या अखेरच्या दिवशी रात्री आठ ते साडेआठच्या दरम्यान डोंगरगाव चौफुलीजवळ हा अपघात झाला. घटनेची माहिती मिळताच प्रभारी पोलिस निरीक्षक राजन मोरे यांनी घटनास्थळी धाव घेत प्रथम जखमींना शहरातील खाजगी रुग्णालयात उपचारासाठी पाठविले. (Young man had come for his uncle son wedding was killed In Accident Nandurbar News)

शहरातील शंकरविहार सोसायटीत वास्तव्यास असलेले छोटूलाल पटेल (रा. पाडळदा, ता. शहादा, ह.मु. अमेरिका) यांच्या मुलाच्या विवाहासाठी प्रदीपकुमार ऊर्फ राहुल प्रल्हादभाई पटेल (वय २८, रा. निझर, गुजरात) व प्रशांत पुरुषोत्तम पटेल (३०, रा. दहिंदुले, ता. नंदुरबार) हे दोघे शनिवारी (ता. ३१) शहरातील डोंगरगाव रस्त्याकडून शंकरविहारकडे स्कूटी (एमएच ३९, सी ०२६०)ने जात असताना लोणखेड्याकडून दोंडाईचाकडे भरधाव जाणाऱ्या ट्रक (एमपी ०६, एच १६४९)ने जोरदार धडक दिली.

यात स्कूटीचा चक्काचूर झाला. दोघाही तरुणांना जबर मार लागला. घटनेची माहिती मिळताच प्रभारी पोलिस निरीक्षक राजेंद्र मोरे व कर्मचारी, शहरातील सामाजिक कार्यकर्ते परेश ताडगे यांनी जखमींना शहरातील खासगी रुग्णालयात दाखल केले. यानंतर या घटनेची माहिती नातेवाइकांना मिळताच एकच गर्दी केली.

रुग्णालयातून दोघा जखमींना नंदुरबार येथे घेऊन जात असताना रस्त्यावरच प्रदीपकुमार ऊर्फ राहुल प्रल्हादभाई पटेल यांचे निधन झाले. दुसरा प्रशांत पटेल याला जबर मार लागला असून, त्यास उपचारासाठी सुरत येथे खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. दरम्यान, तिरुपती तुकाराम पाटील यांच्या फिर्यादीवरून शहादा पोलिस ठाण्यात ट्रकचालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिस नाईक छगन चव्हाण तपास करीत आहेत.

पोलिस तत्काळ दाखल

रात्रीच्या आठदरम्यान रस्त्यावर वर्दळ होती. घटना घडताच शेकडो लोक जमा झाले मात्र वाहनचालक फरारी झाला. घटनेची माहिती मिळताच प्रभारी पोलिस निरीक्षक राजन मोरे वेळेवर पोचले अन्यथा संतप्त झालेल्या नागरिक ट्रक जाळण्याच्या तयारीत होते. घटनेचे गांभीर्य ओळखून पोलिस प्रशासन व सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून जखमी झालेल्या दोघांना प्रथम रुग्णालयात दाखल केले. पोलिस प्रशासनाच्या तत्पर कारवाईमुळे शहरातील सामाजिक कार्यकर्ते व नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले.

दोन दिवसांपूर्वीच विवाह

दरम्यान, मृत प्रदीपकुमार पटेल कॅनडात नोकरीला होते. अवघ्या तीन दिवसांपूर्वी त्यांचा कवठळ (ता. शहादा) येथे विवाह झाला होता. विवाहानंतर ते पावागड येथून कालिकादेवीचे दर्शन घेऊन नुकतेच शहरातील मामाच्या मुलाच्या विवाह सोहळ्यासाठी आले असता काळाने त्यांच्यावर घाला घातला. या घटनेने पटेल परिवारावर शोककळा पसरली आहे.

