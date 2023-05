Dhule News : नांगरणी करताना शेतातील विहिरीत ट्रॅक्टर पडून चालक ठार झाला. हा अपघात १० मेस मध्यरात्री दीडला भटाणे (ता. शिरपूर) येथील महेंद्रसिंह गिरासे यांच्या शेतात घडला. (young man was killed when tractor fell into well dhule news)

सुरेश कुंवरसिंह पावरा (वय २९, रा. चिंचपाणी, ता. शिरपूर) असे मृताचे नाव आहे. गिरासे यांच्या शेतात तो रात्री ट्रॅक्टरने नांगरणी करीत होता. नियंत्रण सुटून ट्रॅक्टर गिरासे यांच्या शेतातील कोरड्या विहिरीत जाऊन पडला.

अपघातात सुरेशच्या डोक्याला व पायाला गंभीर इजा झाली. अपघाताचा प्रकार लक्षात आल्यानंतर शेतमालक गिरासे यांनी शेतकऱ्यांच्या मदतीने त्याला बाहेर काढून पहाटे साडेतीनला उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले.

मात्र वैद्यकीय तपासणीत त्याचा मृत्यू झाल्याचे निष्पन्न झाले. शहर पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून, हवालदार साठे तपास करीत आहेत.