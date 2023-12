Nandurbar Crime News : लग्नास नकार दिल्याने तरुणीने उचलले टोकाचे पाऊल

Nandurbar Crime News : वर्षभर प्रेमसंबंध प्रस्थापित करून नंतर लग्नास नकार दिल्याने मोरथुवा (ता.नवापूर) येथील २१ वर्षीय तरुणीने गळफास घेत आत्महत्या केली.

याप्रकरणी संबंधित मयत युवतीच्या कुटुंबीयांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून कोटवाणपाडा (ता.नवापूर) येथील युवकाविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याने गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.(young women attempt to suicide by refusing to marry nandurbar crime news)