Nandurbar Accident News : रस्त्यावरील कारच्या अपघातात तरुण ठार; चार जण गंभीर

शहादा : वाल्हेरी (ता. तळोदा) येथील धबधब्यावर पर्यटन करून शहाद्याकडे परतणाऱ्या भरधाव कारचा डामरखेडा- प्रकाशा दरम्यान गोमाई नदीवर असलेल्या पुलाजवळ शुक्रवारी (ता. १३) अपघात झाला.

त्यात एक तरुण ठार तर एकाची प्रकृती गंभीर असून इतर चार जखमी आहेत. सर्व जखमींवर शहादा येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

शहाद्यातील आठ महाविद्यालयीन तरुण कारने (एमएच ३९ एए ८९८९) तळोदा तालुक्यातील वाल्हेरी धबधबा येथे पर्यटनासाठी गेले होते.

सायंकाळी शहाद्याकडे परतत असताना सात ते साडेसातच्या दरम्यान डामरखेडा प्रकाशा दरम्यान असलेल्या गोमाई नदीवरील पुलाजवळ चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने ती रस्त्यावरून खाली शेतात जाऊन तीन ते चार वेळा उलटली. (Youth killed in car accident Four people seriously injured and treated at private hospital Nandurbar News)

गाडीतील सर्व तरुण जखमी झाले. यात वाहनचालक राजप्रिय जाधव, तन्मय लांडगे, अभय वाघ, अभिषेक चौधरी, जयेश चौधरी, पियुष पाटील, उमेश राजपूत व अजय यांचा समावेश होता. अपघात झाल्यानंतर तत्काळ रस्त्यावरून येणाऱ्या जाणाऱ्यांनी वाहन रोखत जखमींना गाडीतून बाहेर काढले.

त्याचवेळी सुदैवाने नंदुरबार येथून शासकीय रुग्णवाहिका रुग्णांना सोडून शहाद्याकडे येत असताना तिला थांबवून त्यात जखमींना शहादा येथील खासगी रुग्णालयात दाखल केले. दरम्यान उपचार सुरू असताना अभय वाघ याचा रात्री उशिरा मृत्यू झाला. वाहनचालक राजप्रिय राजेंद्र जाधव (वय २३) याच्याविरुद्ध शहादा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक माया राजपूत करीत आहेत.

