Video : ‘नशा शराबमे होता तो नाचती बोतल’...महावितरण अधिकाऱ्याच्या वाढदिवशी रंगली ओली पार्टी

सिंदखेडराजा (जि.बुलडाणा) : वाढदिवशी कर्तव्यावर असतांना वितरणच्या उपअभियंत्याने केली ओली पार्टी. राष्ट्रवादी काँग्रेसने केलेली कारवाईची मागणी सिंदखेड राजा येथील महावितरणच्या उपअभियंत्याचा मंगळवार (ता. २३) वाढदिवस होता. त्यासाठी पूर्वतयारी करीत आपले सहकारी कर्मचारी तसेच जवळच्या इतरही काहींना आपल्या वाढदिवसाचे आमंत्रण देऊन, कुणी काय आणायचे व काय करायचे याचीही कल्पना या साहेब महाशयांनी दिलेली होती. त्याबर हुकूम सगळे काही झाल्यावर दुपारच्या वेळी सुरु झालेली खाण्यापिण्याची पार्टी अगदी रात्री उशिरापर्यंत सुरु होती. त्यात "नशा शराबमे होता तो नाचती बोतल" ह्या गाण्यावर थकेपर्यंत नाचल्यावर पार्टी संपली.

एकीकडे सर्वसामान्य ग्राहकांसह शेतकऱ्यांना सुरळीत वीज पुरवठ्याची गरज असतांना दुसरीकडे झालेली ही प्रशासकीय स्तरावरील यंत्रणेसंदर्भात पार्टी बरेच काही सांगून जाते. राष्ट्रवादी आक्रमक

सदर अधिकाऱ्याने कर्तव्यावर असताना पार्टी करून धिंगाणा घातला याबाबत त्याच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष ॲड. नाझेर काझी यांनी केली आहे. त्यांनी आपल्या सर्व पदाधिकाऱ्यांसह आंदोलन करून या अधिकाऱ्याविरोधात घोषणाबाजी केली. तसेच अशा प्रकारचे वर्तन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली पाहिजे अशी मागणी केली.

