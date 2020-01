चला मॉलमध्ये तुम्हाला आजीबाई दाखवतो, वाचा ही विशेष बातमी...

नागपूर : शाळेच्या बाहेर एखाद्या कोपऱ्यात आजीबाई गोळ्या, बिस्कीट आणि उकळलेली बोर घेऊन बसताना दिसून यायची. मधली सुटी होताच शाळकरी मुले आजीबाई भोवती घोळका करून गंजात असलेली उकळलेली बोर विकत घेण्यासाठी गर्दी करणे हे जवळपास प्रत्येकानेच आपल्या आयुष्यात बघितलेले दृश्‍य असेल. मात्र, आजीबाईकडील उकळलेल्या बोरांना थेट मोठमोठ्या मॉलमध्ये पोहोचविण्याचे काम प्रदीप श्रीधर धानोरकर यांनी केले आहे. आज शहरासह राज्यातील जवळपास सर्वच मॉलमध्ये त्यांच्याकडील उकळलेल्या बोरांचा स्वाद चाखायला मिळतो आहे. कुठलेही काम छोटे नसते या उक्तीप्रमाणेच प्रदीप धानोरकर यांनी अगदी चार आण्यापासून बोर खरेदी करून उद्योगास सुरुवात केली. शहरात विविध मैदानात लागणाऱ्या मेळाव्याच्या बाहेर बसून उकळलेली बोर विकण्यास सुरुवात केल्यानंतर काही वर्षांतच सुपर शॉपीकडून उकळलेली बोर विकण्याची संधी चालून आली. त्या संधीचे सोने करीत बोरांना विशिष्ट पॅकिंग देत त्याद्वारे मॉलमध्ये उकळलेली बोर विक्रीचा व्यवसाय सुरू झाला. केवळ उकळलेल्या बोरांच्या विक्रीवरच समाधान न मानता त्यापासून विविध उत्पादन तयार करण्याचा त्यांनी चंग बांधला. त्यासाठी लागणाऱ्या मशीन खरेदी करीत हव्या त्या प्रकारचे बदल करून घेत त्यांनी बोरकुट, बोर-खजुराची चटणी, बोराची चॉकलेट यासारखे उत्पादने तयार केलीत. यासाठी जवळपास तीन ट्रक बोरांची खरेदीही ते करतात. छत्तीसगड, महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशासारख्या राज्यातील मॉलमध्ये ही उत्पादने "प्रीती बेरीज' या नावाने खरेदीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहेत. त्यांना या कामासाठी पत्नी प्रीती आणि दोन उच्च शिक्षित मुलींची मदत होत असते. आत्महत्यचे विचार आले होते मनात सुरुवातीला शिकेकाई पावडर आणि इतर वस्तू विकण्याचा व्यवसाय प्रदीप धानोरकर करायचे. मात्र, जनगणना विभागात नोकरी लागल्याने तो व्यवसाय बंद झाला. मात्र, चार वर्षांतच अगदी सरकारी नोकरीवर गदा आली. हातचे काम सुटले. बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळल्याने काय करावे याची चिंता सतावत होती. पत्नीने तर कंटाळून चक्क सामूहिक आत्महत्या करण्याचा विचार समोर ठेवला. मात्र, देवाने दिलेल्या जीवनाचा चांगला उपयोग करावा म्हणून तिला धीर देत चार आण्याचे चार पायल्या बोर खरेदी करीत उकळून विकण्याचे ठरविले, असे प्रदीप धानोरकर यांनी सांगितले. समाजाकडे केले दुर्लक्ष

समाज काय म्हणेल याची तमा न बाळगता कस्तुरचंद पार्क आणि रेशीमबाग मैदानावर लागणाऱ्या मेळाव्याबाहेर उकळलेली बोर विकण्यास सुरुवात केली. बघता-बघता मेळावे लावणाऱ्यांनीही बोलावण्यास सुरुवात केली. यानंतर शबरी सुपर शॉपीचे विनोद समर्थ यांनी उकळलेली बोर त्यांच्या सुपर मार्केटमध्ये ठेवण्यास सुरुवात झाली आणि व्यवसायाला बळ मिळाले.

- प्रदीप धानोरकर

Web Title: Business created by the couple From berries sales in Nagpur