नागपूर जिल्ह्यातील ४९ गावांचे पाणी दूषित; विविध आजार बळावले

नागपूर : जिल्हा आरोग्य प्रयोगशाळेकडून नोव्हेंबर महिन्यात तपासण्यात आलेल्या ६१० पाण्याच्या नमुन्यांपैकी ४९ पाणी नमुने दूषित आढळून आले आहे. ग्रामपंचायतीच्या दुर्लक्षितपणामुळे अनेक गावातील नागरिकांना दूषित पाणी प्यावे लागत आहे. दूषित पाणी आढळलेल्या गावात जनजागृती केली जाते. तसेच संबंधित ग्रामपंचायतला ब्लिचिंग पावडर टाकणे, पाण्याच्या स्रोताजवळ स्वच्छता राखणे, गावकऱ्यांना स्वच्छतेचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी जनजागृती करणे अशा उपाययोजना केल्या जातात. मात्र, ग्रामीण पातळीवरील कर्मचारी व पदाधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षितपणामुळे आजही नागरिकांना दूषित पाणी प्यावे लागत आहे. हेही वाचा - मातोश्रीवर उरकला प्रेम विवाह अन् नामकरण सोहळा, पाणावले अनेकांचे डोळे नोव्हेंबर महिन्यामध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत ६१० पाणी नमूने अनुजीव तपासणीकरिता पाठविण्यात आले. त्या पाणी नमुन्यांपैकी ४९ पाणी नमुने दूषित आढळून आले. कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. त्यातच आता पुन्हा दूषित पाण्यामुळे विविध प्रकारचे आजार बळावत आहे. त्यामुळे दूषित पाण्यावर प्रक्रिया करणे गरजेचे आहे. तालुकानिहाय गावांमध्ये दूषित आढळलेले पाणी नमुने तालुका तपासलेले पाणी नमुने दूषित टक्केवारी नागपूर 24 0 0 देवलापार 40 3 8 काटोल 14 0 0 हिंगणा 31 0 0 नरखेड 42 3 7 रामटेक 57 15 26 कामठी 55 10 18 उमरेड 49 5 10 पारशिवणी 54 4 7 कळमेश्वर 39 3 8 भिवापूर 28 2 7 सावनेर 62 4 6 कुही 47 0 0 मौदा 68 0 0 एकूण 610 49 8 संपादन - नीलेश डाखोरे

