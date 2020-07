आयुक्त मुंढेच्या कक्षापासून 100 मीटर अंतरात आढळले एवढे कोरोनाबाधित

नागपूर : वस्तीतील एखादा व्यक्ती कोरोनाबाधित आढळल्यानंतर तीन किलोमीटरपर्यंतचा परिसर प्रतिबंधित घोषित करण्यात आल्याचे नागपूरकरांनी अनुभवले. मात्र, महापालिकेच्या प्रशासकीय इमारतीत असलेल्या अग्निशमन विभागातील 15 जण कोरोना पॉझिटिव्ह आढळून आले. परंतु प्रशासकीय इमारत परिसर प्रतिबंधित घोषित न केल्याने कोरोना संदर्भातील सर्व नियम सामान्यांसाठीच काय?, आयुक्त संपूर्ण इमारत प्रतिबंधित घोषित करणार काय? असे प्रश्‍न उपस्थित झाले आहेत. पालिकेच्या अग्निशमन विभागातील अधिकारी 21 जुलैला कोरोनाग्रस्त आढळून आले. विशेष म्हणजे हे अधिकारी महोदय चार दिवस अग्निशमन विभागात कार्यरत होते. त्यामुळे 22 जुलैला अग्निशमन विभागातील सर्वच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे स्वॅब घेण्यात आले. या सर्वांचा कोरोना तपासणी अहवाल आज आला. कोरोनाग्रस्त अधिकाऱ्याला भेटण्यास आलेले कळमना, नरेंद्रनगर व लकडगंज अग्निशमन केंद्रातील अधिकाऱ्यांसह सिव्हिल लाईन मुख्यालयातील एकूण 15 जण कोरोनाबाधित आढळून आल्याने एकच खळबळ उडाली. अग्निशमन विभागाचे कार्यालय आणि आयुक्तांचा कक्ष एकाच इमारतीत आहे. विशेष म्हणजे आयुक्तांचा कक्ष व अग्निशमन विभागातील अंतर शंभर मीटरपेक्षाही कमी आहे. 15 जण कोरोनाबाधित आढळल्याची बाब पालिकेत वाऱ्यासारखी पसरली. अर्थातच ही बाब आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनाही कळली. त्यामुळे केवळ अग्निशमन विभागाचे कार्यालय आणि प्रमुख अग्निशमन अधिकाऱ्यांचा कक्ष बंद करण्यात आला. साधारणपणे एखाद्या वस्तीत एक कोरोनाबाधित आढळून आल्यानंतर संपूर्ण परिसर सिल केल्याने 14 दिवस नागरिकांनी घरात काढले आहे. यात अनेकांना कामावर जाणेही शक्‍य झाले नाही. अनेकांचा रोजगार बुडाला. काहींना तर वैद्यकीय उपचारासाठीही बाहेर पडू दिले जात नव्हते. जेथे बाधित आढळून आला, त्या घरापासून एक ते तीन किमी परिसर प्रतिबंधित केल्याचे नागपूरकरांनीच पाहिले. मात्र आज पालिकेतील प्रशासकीय इमारतीतील अग्निशमन विभागात 15 जण कोरोना पॉजिटिव्ह आढळूनही संपूर्ण इमारत प्रतिबंधित करण्याचे टाळले जात असल्याचे चित्र आहे. एलेक्‍सिस हॉस्पिटलवरील कारवाईमध्ये पक्षपात त्यामुळे सामान्य नागरिकांशी कोरोना नियमाबाबत महापालिका भेदभाव करीत असल्याचे दिसून येत आहे. 15 कोरोनाबाधित आढळल्याने आयुक्त संपूर्ण इमारत प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करणार काय? असा प्रश्‍न विचारला जात आहे. अधिकाऱ्यांचे "वर्क फ्रॉम होम'

अग्निशमन विभाग आपात्कालीन विभागही आहे. कुठलेही संकट आले की या विभागाकडे आशेने पाहिले जाते. मात्र, एक अधिकाऱ्यामुळे अनेक अधिकारी, कर्मचारी, वाहनचालक कोरोनाबाधित झाले. मुख्य अग्निशमन अधिकारी राजेंद्र उचके यांचा कक्ष व कार्यालय बंद करण्यात आल्याने ते घरून दिशानिर्देश देत आहेत. त्यांच्याप्रमाणेच इतरही अधिकारी घरून काम करीत असून केवळ नियंत्रण कक्षात कर्मचारी दिसून येत आहेत.

कार्यालय बंद असले तरी नियंत्रण कक्ष सुरू आहे. कोरोनाच्या काळात अजूनही शहरात जंतुनाशक फवारणी आदी विभागाद्वारे केली जात आहे. शहरातील व्यवस्था कोलमडणार नाही, यासंबंधी पूर्ण काळजी घेण्यात आली आहे. एखादे संकट आल्यास त्यावर मात करण्याचीही तयारी आहे.

राजेंद्र उचके, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, महापालिका.



