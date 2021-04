आठवड्यात दुसऱ्यांदा 'मेडिकल'मधील कोव्हॅक्सिन लस संपल्या, नागरिकांना मनःस्ताप

नागपूर : नागपूर जिल्ह्यात मेडिकलमध्ये कोव्हॅक्सिन लस देण्यात येते. मात्र, तीन दिवसांपूर्वी केवळ १५०० लशी देण्यात आल्या. यामुळे पुन्हा एकदा मेडिकलमधील 'कोव्हॅक्सिन'चा साठा संपला. नागपूर विभागातील भंडारा, चंद्रपूर, गोंदिया, वर्धा आणि नागपूर जिल्ह्यांसाठी कोविशिल्डच्या २ लाख १६ हजार डोस आले. यातील १ लाख ३२ हजार कोविशिल्डच्या लस नागपूर जिल्ह्यासाठी होत्या. वितरणाचे अधिकार आरोग्य विभागाला असल्याची माहिती असून नागपूर जिल्ह्याला केवळ ४८ हजार कोविशिल्डच्या लस उपलब्ध करून देण्यात आल्या. तर ९ एप्रिल रोजी नागपूर विभागासाठी कोव्हॅक्सीन लसीचे ५५ हजार ३६० डोस आले होते. यातील नागपूर जिल्ह्यासाठी ११ हजार ३६० डोस उपलब्ध करुन देण्यात आले होते. ११ हजार ३६० पैकी केवळ १५०० कोव्हॅक्सिनचे डोस मेडिकलमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आले. यामुळे लस वितरणात पक्षपाती धोरण राबवण्यात येत असल्याची जोरदार चर्चा मेडिकलमध्ये लसीकरणासाठी येणाऱ्या नागरिकांमध्ये आहे. हेही वाचा - नागपूरकरांनो, कोव्हिड बेडची माहिती मिळणार आता एका ‘क्लिक'वर; स्मार्ट सिटीने तयार... पूर्व विदर्भातील नागपूर जिल्ह्यासह भंडारा, चंद्रपूर, गोंदिया, गडचिरोली आणि वर्धा या सहा जिल्ह्यांसाठी मागील तीन महिन्यात आतापर्यंत १४ लाख ६० हजार ४०० कोविशिल्ड तर २ लाख १ हजार ५२० कोव्हॅक्सिन लसी प्राप्त झाल्या. मेडिकलला द्या पाच हजार लस -

नागपूरच्या मेडिकलमधील केंद्रासाठी एकाचवेळी कमीत कमी ५ हजार लस उपलब्ध करून देण्यात यावी अशी मागणी विविध संस्थांतर्फे करण्यात आली आहे. वारंवार मेडिकलमध्ये येणाऱ्या गरिबांना लस तुटवड्यामुळे मनस्ताप सहन करावा लागतो. लस महोत्सव साजरा करण्यापेक्षा लशींचा योग्य प्रमाणात पुरवठा करण्यात यावा अशी मागणी दक्षिण नागपूर विकास आघाडीचे संयोजक अनिकेत कुत्तरमारे यांनी केली आहे.

