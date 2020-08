‘मी जे आहे ते ठामपणे मांडतो, माझ्यावर कारवाई झाली तरी चालेल', काँग्रेसच्या नेत्याने का केल हे वक्तव्य

नागपूर : काँग्रेसमध्ये अध्यक्षपदावरून वाद सुरू आहे. काँग्रेसचा अध्यक्ष बदला अशी मागणी काही वरिष्ठ नेत्यांकडून करण्यात आली होती. याचे पत्र कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांना पाठवण्यात आले होते. यानंतर महाराष्ट्राचे दुग्धविकासमंत्री व काँग्रेस नेते सुनील केदार यांनी वरिष्ठ नेत्यांवर टीका केली. यामुळे महाराष्ट्रातील काँग्रेसचे राजकारण चांगलेच तापले होते. अशात सुनील केदार यांनी पत्रकारांशी संवाद साधून ‘मी जे आहे ते ठामपणे मांडतो. माझ्यावर कारवाई झाली तरी चालेल', असे मत व्यक्त केले.

काँग्रेसच्या एकूण २३ वरिष्ठ नेत्यांनी सोनिया गांधी यांना पत्र लिहून अध्यक्ष बदलण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे गांधी कुटुंबाला समर्थन देणारा आणि काँग्रेसच्या विकासाचा विचार करणारा असे दोन गट पडले आहेत.

I wholeheartedly support Hon. Sonia Gandhi ji as president. Its shameful on Mukul Wasnik, Prithviraj Chavhan and Milind Deora to raise questions on leadership of Gandhi family. These leaders must apologies for their act immediately. Otherwise Congress workers will see how they