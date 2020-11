शेतकऱ्यांना मदत वाटपात आचारसंहितेची अडचण, चेंडू निवडणूक आयोगाच्या कोर्टात

नागपूर : अतिवृष्टी, पूर व किडीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले. शेतकऱ्यांना सरकारकडून मदत देण्यात येणार असून दिवाळीपूर्वीच ती देण्याचा मानस आहे. परंतु राज्यात विधान परिषदेची निवडणूक आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी यात थोडी शिथिलता आणण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला विनंती करण्यात आल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली. परतीचा पाऊस आणि वादळी अतिवृष्टीमुळे विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रात शेतीचे मोठे नुकसान झाले. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून अद्याप मदत मिळाली नाही. दरम्यान, राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना मदतीसाठी १० हजार कोटींची देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पॅकेजचे दोन भाग करण्यात आलेत. पहिल्या भागात शेतीमालाचे नुकसान आणि घराची पडझड यासाठी मदत दिली जाणार आहे. त्यासाठी पंचनामे झाले असून राज्यात ४१ लाख हेक्टर शेतीचे नुकसान झाले आहे. घर खरेदीचे स्वप्न राहणार स्वप्नच! राज्य सरकार करणार स्टॅम्प ड्युटीत वाढ विदर्भात मोठ्या प्रमाणात सोयाबीनचे नुकसान झाले आहे. या सर्वांना पहिल्या टप्प्यातील रक्कम येत्या दोन-तीन दिवसात दिली जाईल. ही रक्कम ४ हजार १७० कोटी रुपये राहणार आहे. मदत वाटपात सरकार भेदभाव करीत नसून भाजप फक्त विरोधासाठी आरोप करीत आहे. राज्यावर संकट आल्यावर केंद्राने राज्याला मदत करणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी निकष ठरले आहेत. परंतु केंद्र सरकार प्रत्येकवेळी हात वर करते आणि राज्यातील भाजप नेते राज्य सरकारने सर्व मदत करावी, अशी भूमिका घेतात. पूरग्रस्त चार जिल्ह्यासाठी राज्य सरकारने १ हजार ५० कोटी रुपयांची मागणी केली होती. आता सहा महिने झाल्यावरही अद्याप शासनाने मदत दिली नसून भाजप शेतकरी विरोधी असल्याची टीका केली. पीक विम्याचाही लाभ देण्यात येईल. केंद्र सरकारे विमा हप्ता देण्याचे बंद केल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्याच्या पत्राला केंद्राकडून नाही प्रतिसाद

राज्यात झालेल्या नुकसानी पाहणी करण्यासाठी केंद्राने पथक पाठविण्यासाठी राज्य सरकारने १५ ऑक्टोबरला पत्र पाठविले होते. २० दिवस होत असताना अद्याप त्यांच्याकडून पथक पाठविले नाही, असे वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

