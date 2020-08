ऑलिम्पियाडमध्ये देशाला विजेतेपद मिळवून देणाऱ्या नागपूरकर दिव्याच्या काय आहेत भावना, जाणून घ्या...

नागपूर : ऑलिम्पियाडसारख्या मोठ्या स्पर्धेत प्रथमच खेळत असले आणि जगभरातील नामवंत बुद्धिबळपटूंचा समावेश असला तरी, मी अजिबात 'टेंशन' घेतले नाही. माझा 'नॉर्मल' खेळ केला. त्यामुळेच दडपणाच्या स्थितीतही चांगली कामगिरी करून विजयात खारीचा वाटा उचलू शकले, अशी भावना भारताला ऐतिहासिक विजेतेपद मिळवून देणाऱ्या भारतीय संघाची ज्युनिअर सदस्य दिव्या देशमुख हिने व्यक्त केली. या संपूर्ण स्पर्धेत आनंद ( ग्रँडमास्टर विश्वनाथन आनंद) सरांनी केलेले मार्गदर्शन खूप महत्त्वाचे ठरल्याचे दिव्याने सांगितले. रविवारी पार पडलेल्या फिडे ऑनलाइन बुद्धिबळ ऑलिम्पियाड स्पर्धेत भारताने प्रथमच सुवर्णपदक जिंकले. फायनलदरम्यान सर्व्हर डाऊन झाल्यामुळे दोन्ही संघांना संयुक्त विजेता घोषित करण्यात आले. विजेतेपदात नागपूर गर्ल दिव्याचे उल्लेखनीय योगदान राहिले. तिने या स्पर्धात अनेक दिग्गज खेळाडूंना पराभूत करून आपली निवड सार्थ ठरविली. अधिक माहितीसाठी - काय सांगता! या गावात पडला चक्क मासोळ्यांचा पाऊस...लोकांच्या घरावर, अंगणात मासोळ्याच मासोळ्या

स्पर्धेतील अनुभव 'सकाळ'शी 'शेअर' करताना दिव्या म्हणाली, माझ्यासाठी वैयक्तिकदृष्ट्या स्पर्धा खूपच छान राहिली. स्पर्धेच्या एकूण निकालाने आनंदी असून, आयुष्यातील हा अविस्मरणीय दिवस कदापि विसरू शकत नाही. जगातील ही सर्वात मोठी व प्रतिष्ठेची स्पर्धा असल्यामुळे यात जगभरातील नावाजलेले खेळाडू सहभागी झाले होते. त्यामुळे थोडं नैराश्य अवश्य होतं. पण प्रामाणिकपणे सांगायचे झाल्यास, मी कधीच कोणत्याही स्पर्धेचं दडपण घेत नाही. केवळ 'नॉर्मल' खेळ करण्यावरच मी प्रामुख्याने भर देते. कदाचित त्यामुळेच मी चांगली कामगिरी करू शकले. दिव्या म्हणाली, स्पर्धेतील सर्वच सामने 'टफ' झाले. विशेषतः रशियाविरुध्दचा अंतिम सामना मानसिक कणखरतेची परिक्षा घेणारा होता. स्पर्धेदरम्यान अनेकवेळा सर्व्हर डाऊन झाल्याने निराशाही होत होती. परंतु आनंद सरांनी वेळोवेळी 'मोटिव्हेट' करून आम्हा जुननिअर्सचा आत्मविश्वास वाढविला. त्यांच्या मार्गदर्शनामुळेच भारतीय संघ विजेता ठरू शकला. ऑलिम्पियाडच्या निमित्ताने मला खूप दगदग झाली. कित्येक दिवसांपासून झोपही झाली नाही. त्यामुळे काही दिवस आराम करणार असल्याचे व मस्तपैकी झोप घेणार असल्याचे दिव्याने सांगितले. 14 वर्षीय दिव्याला या स्पर्धेच्या निमित्ताने ग्रँडमास्टर विश्वनाथन आनंद, विदित गुजराथी, पी. हरिकृष्णा, कोनेरू हम्पी, द्रोणावली हरिका, भक्ती कुलकर्णी सारख्या दिग्गज बुद्धिबळपटूंसोबत खेळण्याची संधी मिळाली.

21 वेळा देशाचे प्रतिनिधित्व भवन्स सिव्हिल लाइन्सची विद्‌यार्थिनी असलेली व डॉ. जितेंद्र आणि डॉ. नम्रता देशमुख यांची कन्या असलेल्या दिव्याने आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये आतापर्यंत तब्बल 21 वेळा देशाचे प्रतिनिधित्व केले. 20 सुवर्ण, 6 रौप्य आणि 4 ब्रँझपदकांची कमाई केली. 'ज्युनिअर वर्ल्ड चॅम्पियन' व तीनवेळा आशियाई विजेती राहिली. तसेच महिला आंतरराष्ट्रीय मास्टर, जगातील सर्वात युवा महिला फिडे मास्टर, दोन महिला ग्रँडमास्टर नॉर्मसह विविध वयोगटांतील राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये तिने चमकदार प्रदर्शन करून उपराजधानीच्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवला आहे. या शानदार कामगिरीबद्दल राज्य सरकारने तिला दोन वर्षांपूर्वी प्रतिष्ठेच्या शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्काराने सन्मानित केले होते. दिव्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव भारताला ऐतिहासिक विजेतेपद मिळवून देण्यात उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या दिव्या देशमुखवर अभिनंदनाचा वर्षाव सुरू आहे. ग्रँडमास्टर विश्वनाथन आनंदसह अनेकांनी दिव्याच्या कामगिरीचे कौतुक केले. काल उशिरापर्यंत अभिनंदनाचे फोन व एसएमएस सुरू होते, असे दिव्याच्या आईने सांगितले. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही दिव्यावर स्तुतीसुमने उधळली. दिव्याच्या कामगिरीचा देशाला व महाराष्ट्राला अभिमान असल्याचे ते म्हणाले. याशिवाय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, क्रीडामंत्री किरेन रिजिजू व वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही ट्वीट करून संघाचे अभिनंदन केले. खरोखरच अभिनंदनास पात्र

' दिव्याने बुद्धिबळ ऑलिम्पियाडमध्ये जो खेळ केला, तो खरोखरच अभिनंदनास पात्र आहे. ज्या अपेक्षेने तिला संघात स्थान देण्यात आले होते, तो विश्वास तिने सार्थ ठरविला. स्पर्धेत जगभरातील दिग्गज खेळाडूंचा सहभाग असताना दिव्याने आणीबाणीच्या स्थितीत अनेक तगड्या प्रतिस्पर्ध्याना नमविले. स्पर्धेतील कामगिरीने तिच्या कारकिर्दीला नवे वळण मिळणार आहे.

