राज्यातून फडणवीस सरकार गेले, मात्र घोळ काही संपेना...

नागपूर : भाजपच्या काळात फडणवीस सरकारने 2017 साली राज्यातील औषधी खरेदी हाफकिन बायोफार्मा महामंडळामार्फत होईल, असा निर्णय घेतल्याने निर्माण झालेला औषधींचा दुष्काळ आजही कायम आहे. असे असताना वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाने राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांनी स्थानिक पातळीवर औषधी खरेदी करू नये, असा फतवा नुकताच जारी केला. यामुळे औषधांचा दुष्काळ दूर होण्याऐवजी तो वाढणार आहे. औषधी बाहेरून विकत आणण्यासाठी चिठ्ठ्या लिहून देण्याचे प्रकार वाढीस लागतील. याचा थेट फटका गरीब, बीपीएलग्रस्त जनतेला बसणार आहे. अवश्य वाचा - मित्रांसह ती गेली ढाब्यावर; पार्टी ठरली शेवटची! सध्या महाराष्ट्रातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांमध्ये औषधींचा तुटवडा आहे. राज्यात भाजप सरकार सत्तेवर असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तमिळनाडूमधील स्वायत व पारदर्शक औषध खरेदी मॉडेलच्या धर्तीवर राज्यात औषध खरेदीसाठी "स्वायत्त महामंडळ' महाराष्ट्रात स्थापन करण्याचे जाहीर केले होते. परंतु ,2017 मध्ये मात्र या निर्णयाला मोडीत काढत "हाफकिन बायोफार्मा महामंडळा'मार्फत औषधी खरेदी करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण विभाग व सार्वजनिक आरोग्य विभाग, महिला व बालकल्याण आणि आदिवासी विभाग अशा चार विभागांना हाफकिन महामंडळामार्फत औषधी खरेदी करणे बंधनकारक करण्यात आले. त्यानुसार राज्यभरातील 18 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांनी औषधे तसेच सर्जिकल साहित्य खरेदीचा दोनशेपेक्षा अधिक कोटींचा निधी हाफकिनकडे वळता केला. मात्र, हाफकिनकडे अपुरे मनुष्यबळ आणि खरेदीच्या कार्यपद्धतीबाबत स्पष्टता नसल्यामुळे राज्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात औषधी खरेदी प्रक्रियेचा खेळखंडोबा झाला आहे. सरकारी रुग्णालयांची अतिशय दयनीय अवस्था झाली आहे. राज्यातील सरकारी रुग्णालयांना औषधीच्या दुष्काळाला सामोरे जावे लागत असताना रुग्णांची परवड होऊ नये म्हणून औषधी खरेदीच्या एकूण अंदाजपत्रकापैकी 10 टक्के औषधी खरेदीचे अधिकार मेडिकल कॉलेजच्या अधिष्ठातांना देण्यात आले. मात्र, नुकतेच वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाकडून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांनी 10 टक्केदेखील खरेदी करू नये असे पत्र धडकले. यामुळे औषधी खरेदीला थांबा लागला आहे. यामुळे औषधी बाहेरून विकत आणण्यासाठी डॉक्‍टरांकडून चिठ्ठ्या लिहून देण्याचे प्रकार वाढणार असल्याची चर्चा डॉक्‍टरांमध्ये आहे. विशेष गरीब जनतेचा खिसा रिकामा केला जात आहे. प्रकरणांची चौकशी करा

तत्कालीन भाजप सरकारने निर्माण केलेला औषधांचा तुटवडा भरून निघत असताना वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाने स्थानिक प्रशासनाने औषधी खरेदी करू नये, असा फतवा काढला. हाफकिनकडून औषधी खरेदीचे अधिकार काढून घेण्यात यावे. तमिळनाडूच्या धर्तीवर औषधी खरेदीचे मॉडेल विद्यमान वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी स्थापन करावे तसेच हाफकिनतर्फे आतापर्यंत खरेदी केलेल्या प्रकरणांची चौकशी करावी.

- त्रिशरण सहारे,

अध्यक्ष-विदर्भ वैद्यकीय महाविद्याल आरोग्य कर्मचारी संघटना, नागपूर.

Web Title: The drought of medicine still persists today in state