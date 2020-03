नागपूर : नागपुरातील गुन्हे विश्‍वात "टॉप'वर असलेला कुख्यात डॉन संतोष आंबेकरच्या इतवारीतील बंगल्याचे अनधिकृत बांधकाम तोडण्याची कारवाई आज सोमवारी पुन्हा मनपाच्या अतिक्रमण विभागाने सुरू केली. आणखी दोन दिवस बंगला पाडण्याची कारवाई करण्यात येणार असल्याचे मनपाने कळविले. आतापर्यंत आंबेकरच्या अलिशान बंगल्याचे 70 टेक्‍क्‍ अनधिकृत बांधकाम तोडण्यात आलाचा दावा मनपाने केला. अवश्य वाचा - महिलांनो लग्न समारंभात जाता? जरा सांभाळून... सध्या आंबेकर बलात्कार, मोक्का, खंडणी वसुली आणि जीवे मारण्याची धमकी देणे आणि व्यापाऱ्याचे अपहरण करण्याच्या प्रकरणात मध्यवर्ती कारागृहात बंदिस्त आहे. त्याच्यावरील गुन्हे पाहता तो अजून पाच ते सात वर्षे कारागृहाबाहेर येण्याची शक्‍यता नाही. कुख्यात डॉन संतोष आंबेकरने आपल्या काळ्या कमाईतून इतवारीत हमालपुऱ्यात मोठा टोलेजंग बंगला बांधला होता. मात्र या बंगल्याचे बांधकाम अनधिकृत असल्याचे मनपाने स्पष्ट केले होते. त्यामुळे आंबेकरच्या बंगल्यावर गेल्या आठवड्‌यात तोडण्याची कारवाई अतिक्रमन विभागाने केलील होती. सलग दोन दिवस आंबेकरचा बंगला पाडण्याची कारवाई केल्यानंतर दोन दिवसांची सुटी होती. त्यानंतर पुन्हा आज सोमवारी सकाळी अकरा वाजता मनपाचे पथक आंबेकरच्या बंगल्यावर धडकले. बंगल्याचे बांधकाम तोडण्यास सुरूवात केली. आतापर्यंत 70 टक्‍के अनधिकृत बांधकाम तोडले असून येत्या दोन दिवस बंगला पाडण्याची कारवाई होणार असल्याची माहिती मनपाने दिली.

आंबेकरने इतवारीत हमालपुऱ्यातील घर अतिक्रमण केलेल्या जागेवर बांधल्याची माहिती समोर आली होती. या प्रकरणी मनपाला पत्रव्यवहार करून पोलिसांनी आंबेकरचे घराचे अतिक्रमण काढण्याचा निर्णय घेतला होता. आज मंगळवारी मनपाचे आयुक्‍?त तुकाराम मुंढे यांनी अतिक्रमण पथकाला अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे निर्देश दिले. त्या अनुषंगाने आज सकाळी अकरा वाजता अतिक्रमण कारवाईला प्रारंभ झाला होता. आंबेकरने तीन प्लॉटला जोडून मोठा बंगला बांधला होता. त्याचा एक प्लॉट नेहा संतोष आंबेकर हिच्या नावे होता. ज्याचे 60.15 चौरस मिटर बांधकाम हे अनधिकृत होते. दुसरा प्लॉट अमरचंद मदनलाल मेहता यांचे नावे होता. ज्यावर त्याने 721.56 चौरस मिटर अनधिकृत निर्माण कार्य केले होते. तिसरा प्लॉट संतोष आंबेकरच्या स्व:तच्या नावावर होता. त्याचे 21.30 चौरस मिटर बांधकाम हे देखील अनधिकृत होते. तिन्ही प्लॉटवर 803 चौरस मिटर (8640.28 चौरस फुट) बांधकाम हे अनधिकृत होते. ज्याच्यावर अतिक्रमण विरोधी पथकाने 2 जेसीबी व 1 पोकलेनच्या मदतीने ही कारवाई करण्यात आली. म.न.पा.उपायुक्त महेश मोरोणे व पोलीस उपायुक्त गजानन राजमाने यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली. अतिक्रमण विरोधी कारवाईला लकडगंज पोलिसांचा मोठा ताफा तैनात करण्यात आला होता. म.न.पा.चे सहा.आयुक्त अशोक पाटील, प्रवर्तन निरीक्षक संजय कांबळे यांच्यासह त्यांची चमू या कारवाईत सहभागी होती. आंबेकरचा बंगला पाडल्या जात असताना नागरिकांनी बरीच मोठी गर्दी केली होती. मात्र, पोलिसांनी गर्दी पांगवून परिस्थिती हाताळली.

