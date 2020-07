सोशल मीडियावर आता बिनधास्त व्हा व्यक्त !

नागपूर : सोशल मीडिया भावना, विचार व्यक्त करण्याचे तसेच संवादाचे उत्तम माध्यम आहे. परंतु एखाद्या पोस्टवर गुन्हा दाखल होण्याच्या भीतीने अनेकजण व्यक्त होण्यास भीती बाळगत होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने आज सोशल मीडियावर व्यक्त होणाऱ्या नेटकऱ्यांना दिलासा देत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मार्ग मोकळा केला. आता नागरिकांना बिनधास्तपणे विचार व्यक्त करतानाच प्रशासन, नेत्यांच्या उद्दामपणावरही बोट ठेवता येणार आहे. आयटी कायद्यातील 66 ए या कलमामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होत असल्याच्या तक्रारी होत्या. काही नागरिकांनी सोशल मीडियाची एकच बाजू पुढे आणली होती. सोशल मीडियाचा नकारात्मक चेहरा दाखविणाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने आज जोरदार चपराक दिल्याचे सोशल मीडिया विश्‍लेषक अजित पारसे यांनी नमूद केले. सोशल मीडियातून अनेक सकारात्मक विचार, विविध घटनांच्या माहितीतून नेटकऱ्यांना ऊर्जा मिळते. हैदराबाद येथील डॉ. रेड्डी हत्याकांडावर सोशल मिडियातून आलेल्या प्रतिक्रियेतून तत्काळ न्याय मिळाला, हे सोशल मिडियाच्या सकारात्मकतेचे चांगले उदाहरण आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला चालना मिळेल. कलम 66 ए मधील तरतुदीमुळे एखाद्याची पोस्ट शेअर केली किंवा लाईक केली तर पोलिसांकडून अटकेची टांगती तलवार होती. आता मात्र नेटकरी बिनधास्तपणे आवडीच्या पोस्ट शेअर, लाईक करू शकणार आहेत. याशिवाय प्रशासन, विशेषतः पोलीस विभागातील वाईट प्रवृत्तीवर सोशल मीडियातून नागरिकांना बोट ठेवता येणार आहे. राजकीय समझोता?, माजी मुख्यमंत्र्यांचे गृहमंत्र्यांना पुन्हा पत्र; मानले आभार.. प्रशासनाप्रमाणे अनेक राजकीय नेत्यांच्या चुकाही बिनधास्तपणे सोशल मिडियावर पोस्ट करणे शक्‍य होणार आहे. आतापर्यंत कलम 66 एमधील तरतुदींचा दुरुपयोग करून नेत्यांकडून विरोधी पक्षाचे कार्यकर्ते किंवा विरोधकांवर गुन्हे दाखल करण्याचा प्रयत्न केला जात होता, त्यालाही आळा बसणार आहे. नेत्यांना आता विरोधकांची कडवी पोस्टही खिलाडूवृत्तीने घ्यावी लागणार असल्याने राजकारणात सहज मैत्रीच्या वातावरणनिर्मितीस मदत होईल, असा विश्वास पारसे यांनी केला.

सोशल मीडियाचा सकारात्मक वापर समाजाच्या हिताचा असल्याचे अनेक घटनांतून सिद्ध झाले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता सोशल मीडियावर बिनधास्तपणे व्यक्त होता येणार आहे. मात्र अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा स्वैराचार होऊ नये, याबाबत काळजी घेणे आवश्‍यक आहे. कुठलीही पोस्ट करताना सामाजिक सौहार्द व वातावरणाला तडे जाणार नाही, याबाबत खबरदारी घेण्याची गरज आहे.

अजित पारसे, सोशल मीडिया विश्‍लेषक.



