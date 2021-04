Breaking: नागपुरातील कोविड केअर रुग्णालयाला भीषण आग: दोन रुग्णांची प्रकृती अतिशय गंभीर; चार जण जखमी 

नागपूर : काही दिवसांपूर्वी मुंबईच्या एका मॉलमधील कोविद केअर सेंटरला आग लागली होती. हे घटना ताजीच असताना आता नागपुरातील एका रुग्णालयातील कोविड केअर सेंटरला भीषण आग लागल्याची घटना घडली आहे. वाडी येथील वेल्ट्रीट कोविड केअर हॉस्पिटलला अचानक आग लागली आहे. संध्याकाळी पावणे नऊच्या सुमारास ही आग लागली आहे. या आगीत दोन रुग्णांची प्रकृती अतिशय गंभीर असल्याची माहिती मिळतेय. अग्निशमन दलाच्या काही गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या आहेत. आगीची तीव्रता लक्षात घेता रुग्णालयातील सर्व रुग्णांना इतरत्र हलवण्यात आलं आहे. अग्निशमन दलानं आग विझवण्याचे शर्थीचे प्रयत्न करून आगीवर नियंत्रण मिळवलं आहे. आगीच्या धुरामुळे चार रुग्ण जखमी झाले आहेत तर दोन रुग्णांची प्रकृती अतिशय गंभीर आहे. या रुग्णालयात एकूण २८ रुग्ण भरती होते यापैकी १० रुग्ण हे ICUमध्ये असल्याची प्राथमिक माहिती मिळतेय. या सर्व रुग्णांना मेयो आणि लता मंगेशकर रुग्णालयांमध्ये हलवण्यात आलंय. राज्यात गेल्या काही दिवसांत आगीच्या घटनांनी अक्षरशः नागरिक हादरून गेले आहेत. यामुळे जीवितहानीसोबतच कोट्यवधी रुपयांचं नुकसानही झालं आहे. आता नागपुरातील रुग्णालयाला लागलेल्या या आगीमुळे रुग्णालयांचं फायर ऑडिट नक्की होतंय के नाही हाच प्रश्न पुन्हा समोर आलाय. संकलन - अथर्व महांकाळ

