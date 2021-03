हिरवी मिरची झाली आणखी तिखट; इतर भाज्यांचे भाव स्थिरावले

नागपूर : जीवनावश्यक वस्तू वगळता सर्वच बाजारपेठ बंद ठेवण्याचे निर्देश असले, तरी कळमना आणि फुले बाजारात भाजीपाल्याची आवक चांगली आहे. त्यामुळे भाजीपाल्याचे किरकोळ भाव स्थिरावल्याने सर्वसामान्य ग्राहक खूश झाला आहे. परंतु, भाव घसरल्याने शेतकरी व भाजीविक्रेते चिंतेत आहेत. उन्हाळ्याची चाहूल लागल्याने भाव वाढतील असे वाटत असताना भाव उतरले आहेत. गेल्या आठवड्यात दहा रुपये किलोवरील हिरवी मिरची आज २५ रुपये किलोवर गेली आहे. भाजीबाजारात टाळेबंदीची चर्चा असली, तरी सकाळी दहापर्यंत बाजार सुरू होते. इतर वेळेस १२ वाजतापर्यंत शेतकरी भाजीविक्रीसाठी आणत असतात. आता कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे बाजाराची वेळ कमी झाली आहे. भाज्यांची आवकही कमी झालेली आहे. मात्र, ग्राहकांची वर्दळ कमी असल्याने भाजीचे भाव स्थिरावलेले आहेत.

जाणून घ्या - रक्षक झाला राक्षस; विधवेला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून पोलिस निरीक्षक करायचा बलात्कार स्थानिक शेतकऱ्यांकडूनच भाजीची आवक होत असल्याने भाव स्थिरावले असल्याचे घाऊक भाजीविक्रेते राम महाजन यांनी सांगितले. कांद्याची आवक वाढल्याने गेल्या आठवड्याच्या तुलनेत भाव कमी झालेले आहेत. गेल्या आठवड्यात किरकोळ बाजारात ४० रुपये किलो असलेला कांदा ३० रुपयांवर तर बटाटेही २० रुपये किलोने विकले जात आहे. तोंडले, पडवळ या भाज्यांची आवक सध्या रायपूर येथून होत आहे. असे आहेत दर भाजीपाला दर (रुपये प्रतिकिलो) कैरी ४० ढेमस ४० भेंडी ३० हिरवी मिरची २५ गाजर १५ मुळा १० काकडी १० दुधी भोपळा १० भेंडी ३० कोथिंबीर १० शिमला मिरची ३० कोहळा १५ मेथीची भाजी १५ पालक १० गवारशेंगा ४० कारले ३० चवळीच्या शेंगा ४० पानकोबी ०८ फुलकोबी १० टोमॅटो १० वांगे १०

Web Title: The green pepper became even more spicy Prices of other vegetables stabilized