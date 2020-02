अशी सापडली दोन लाखांच्यावर किंमतीची दारू

नागपूर : नागपुरातून दारू खरेदी करून दारूबंदी असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्यात नेण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या सात दारू तस्करांना शहर गुन्हे शाखा युनिट 4 च्या पथकाने अटक केली. त्यांच्या ताब्यातून 2 लाख 4 हजार 860 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. शाहरूख खान साकीर खान (20) हरीश ऊर्फ पिंटू श्रावण उईके (32), सूरज हरिप्रसाद सूर्यवंशी, भूषण दीपक पासफुलकर (23), अजय दीपक जाधव (22) साईबाबा वार्ड बल्लारशा, सुनील रामजी मंडल (30) सुभाष वॉर्ड बल्लारशा, आशिष पुरुषोत्तम नारनवरे (23) शिवाजी वॉर्ड बल्लारशा अशी या दारू तस्करांची नावे आहेत. अवश्य वाचा - थेट वाहतूक पोलिसाच्या अंगावर चढवली व्हॅन पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दारू तस्करांनी नागपूर रेल्वेस्थानकाजवळील कशिश वाईन्स येथून दारू खरेदी केली होती. जवळपास 40 पेट्या दारू त्यांनी खरेदी केली होती. मोठ्या पिशव्यांमध्ये दारूच्या बाटल्या भरून ते रेल्वेने चंद्रपूरला जाणार होते. नागपूर रेल्वेस्थानक येथून ते फलाटावर जाण्याच्या तयारीत असताना युनिट चारच्या पथकाने त्यांना पकडले. त्यांच्या बॅगची तपासणी केली असता त्यात मॅकडॉल नं. 1, ऑफिसर चॉईस, ब्लेंडर प्राईडच्या 863 बाटल्या मिळून आल्या. त्यांच्यजवळून 95 हजार 720 रुपयांच्या दारूच्या बाटल्या, मोठ्या कापडी बॅग, 6 मोबाईल आणि रोख 540 रुपये असा 2 लाख 4 हजार 860 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला.

पोलिसांनी त्यांची विचारपूस केली असता बल्लारशा येथील दारू किंग रवी अन्ना याच्यासाठी काम करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. आरोपी दर दोन ते तीन दिवसांनी नागपूरला येऊन दारूची तस्करी करीत होते. शाहरूखखान याच्यावर गंभीर स्वरूपाचे तर हरीश आणि भूषण यांच्यावर वर्धा येथे जुगाराचे गुन्हे दाखल आहेत. ही कारवाई पोलिस उपायुक्त गजानन राजमाने यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक अशोक मेश्राम, सहायक उपनिरीक्षक नागोराव इंगळे, कृपाशंकर शुक्‍ला, सुधाकर धंदर, देवेंद्र चव्हाण, अजय रोडे, बबन राऊत, आशिष क्षीरसागर यांनी केली.

Web Title: It was found that alcohol worth over two lakhs