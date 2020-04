"लॉकडाऊन'मुळे उद्यानातील झाडे सुकायला लागली, कोण देणार लक्ष?

नागपूर : उन्हाळा सुरू झाला की, उद्यानांमध्ये फिरणाऱ्यांची मोठी गर्दी पाहायला मिळते. सकाळी संध्याकाळच्या सुमारास उद्याने आबालवृद्‌धांनी फुलून जातात. मात्र "लॉकडाऊन'मुळे सध्या शहरातील उद्यानांमध्ये सर्वत्र शुकशुकाट दिसून येत आहे. कोरोनाच्या उद्रेकानंतर प्रशासनाने शहरातील सर्व उद्याने बंद करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे अनेक बगीच्यांना कुलूप ठोकण्यात आले. परिणामत: नियमित फिटनेस करणाऱ्यांची मोठी पंचाईत झाली आहे. त्यामुळे ऐन उन्हाळ्यात नागपूरकरांच्या "वॉकिंग'वर बंदी आली आहे. याचा सर्वाधिक फटका अर्थातच ज्येष्ठ नागरिकांना बसतो आहे. उद्यानांमध्ये प्रवेशास मनाई करण्यात आल्यामुळे नाईलाजाने त्यांना घराच्या आवारात किंवा रस्त्यांवरच शतपावली करत आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांसह चिमुकल्यांचीही अडचण शाळा-महाविद्‌यालयांना सुट्या असल्यामुळे बच्चे कंपनीही या आनंदापासून वंचित आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये नैराश्‍याची भावना निर्माण होत आहे. मनसोक्‍त फिरायला मिळत नसल्याची भावना काही ज्येष्ठ नागरिकांनी बोलून दाखविली. बगीच्यांमध्ये दररोज फेरफटका मारणारे 85 वर्षीय हुकुमचंद मिश्रिकोटकर म्हणाले, आमच्यासारख्या म्हाताऱ्यांना सकाळ -संध्याकाळी गार्डनमध्ये वॉक केल्याशिवाय करमत नाही. "मॉर्निंग' व "इव्हिनिंग वॉक' आमच्या फिटनेसचे रहस्य आहे. मात्र "लॉकडाऊन'मुळे सध्या घराबाहेर पडणे कठीण झाले आहे. चार भिंतीच्या आड राहून कंटाळवाणे वाटते. टिव्हीवर कोरोनाच्या बातम्या पाहून मनावर विपरित परिणाम होत आहे. रिलॅक्‍स होण्यासाठी बगीच्यांमधील शुद्‌ध हवा घेणे आवश्‍यक असते. दुर्दैवाने आमच्या परिसरातील गार्डन बंद असल्यामुळे घराबाहेर पडू शकत नाही. फेस्कॉमच्या पूर्व प्रादेशिक विभागाचे अध्यक्ष बबनराव वानखडे, सचिव रत्नाकर राऊतसह इतरही ज्येष्ठ नागरिकांनी गार्डनमध्ये फिरायला मिळत नसल्याची खंत बोलून दाखविली. अवश्य वाचा - CoronaVirus : ‘फेसबुक पोस्ट’मुळे घडले महाभारत बॅडमिंटन, गल्ली क्रिकेटचा आधार "लॉकडाऊन'मुळे घराबाहेर पडता येत नसले तरी, अनेक जण विरंगुळासाठी आपल्या परिवारातील सदस्यांसोबत गल्लीबोळांमध्ये बॅडमिंटन तसेच गल्ली क्रिकेट खेळत असल्याचे चित्र सध्या जागोजागी दिसत आहे. रामदासपेठ, धंतोली, सिव्हिल लाइन्ससारख्या पॉश वस्त्यांमध्ये बॅडमिंटन व क्रिकेटचा खेळ रंगतो आहे. यात लहान मुलेच नव्हे, पुरुष-महिला व ज्येष्ठ मंडळीही अग्रेसर असल्याचे दिसून आले.

