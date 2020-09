अरे बापरे! बँक ऑफ महाराष्ट्रही गोत्यात;  तब्बल सव्वातीन हजार कोटींचा घोटाळा आला बाहेर.. 

नागपूर : बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये मागील आर्थिक वर्षात १५७ गैरप्रकार घडले असून ३ हजार ३९१ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला आहे. तसेच चार कर्मचारी घोटाळ्यामध्ये अडकले असून त्यांनी दोन कोटी ४७ लाखांचा घोटाळा केला आहे, अशी माहिती माहिती अधिकारातून उघडकीस आली आहे. ५ लाख २७ हजार १७३ खातेदारांनी त्यांच्या खात्यात जमा रकमेसाठी अद्याप दावा केलेला नसल्याचेही उघड झाले आहे. ती रक्कम ३५१.२३ कोटींची आहे १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२० या आर्थिक वर्षातील ही माहिती आहे. जुलै २०२०पर्यंत महाराष्ट्र बँकेजवळ एकूण ५,२७,१७३ लोकांच्या दावा न केलेल्या ठेवी असून त्याची एकूण रक्कम ३५१.२३ कोटी रुपये आहे. ही रक्कम रिझर्व्ह बँकेकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या केंद्रीय माहिती अधिकाऱ्यांनी माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांना ही माहिती दिली आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्रने मागील वर्षात ४ लाख ७६ हजार १०१ लोकांना मुद्रा कर्ज दिले. ही रक्कम २४१०.८३ कोटी रुपये आहे. या मुद्रा कर्ज खात्यांपैकी ३६१३६ खाती अनुत्पादीक कर्ज (एनपीए) आहेत. एनपीए खात्यांची एकूण रक्कम ५२९.१८ कोटी रुपये आहे. बँकेत मागील आर्थिक वर्षात ६,९०३७७ जनधन खाती उघडण्यात आली. त्यात या कालावधीत २५२.६५ कोटी रुपये आहेत. बँकेत मागील वर्षी दहा रुपये, वीस रुपयांची प्रत्येकी एक नोट, पन्नास रुपयांच्या १३६ नोटा, शंभर रुपयांच्या ७६१, दोनशे रुपयांच्या ११५, पाचशे रुपयांच्या ५०, दोन हजार रुपयांच्या १२ नोटा खोट्या सापडल्या. १०७६ रुपये किमतीच्या या खोट्या नोटा आहेत. ओळख पडताळणीचे (केवायसी) नियम न पाळल्याबद्दल बँकेला कुठलाही दंड झालेला नाही. बँक ऑफ महाराष्ट्रासंबंधी रिझर्व्ह बँकेकडे मागील आर्थिक वर्षात ३२ तक्रारी दाखल झाल्यात. बँक ऑफ महाराष्ट्रसंबंधी याच बँकेत ८७३९ ग्राहकांनी तक्रारी केल्या आहेत. बँकेचे मागील आर्थिक वर्षात १८५१ एटीएम होते. त्यापैकी ७ बंद करण्यात आलेले आहेत. संपादन - अथर्व महांकाळ

