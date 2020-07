सरकार मायबाप आर्थिक मदत देणार काय, नागपूरकरच्या खेळाडूंचा टाहो 

नागपूर : लॉकडाउनमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या ऑलिंपिक क्रीडा प्रकारांत सहभागी झालेल्या द्रारिद्य्ररेषेखालील खेळाडूंना राज्य शासनाने काही दिवसांपूर्वी आर्थिक मदत देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, महिना लोटूनही अद्याप त्यांना मदत मिळाली नाही. नागपुरातील अनेक खेळाडूंची सध्या उपासमार सुरू असल्यामुळे ते मदतीची वाट पाहात आहेत. कोरोनाच्या महामारीमुळे राज्यातील असंख्य खेळाडू व त्यांचे कुटुंबीय आर्थिक अडचणीत सापडले. दैनिक "सकाळ'ने वृत्तमालिकेद्वारे त्यांच्या व्यथा मांडल्यानंतर क्रीडामंत्री सुनील केदार यांनी आंतरराष्ट्रीय धावपटू ज्योती चौहानला 25 हजारांची तातडीची मदत केली होती. त्यानंतर इतरही खेळाडूंनी मदतीसंदर्भात ओरड केल्यानंतर क्रीडा विभागाने बीपीएल कार्डधारक खेळाडूंना मदतीचे आश्‍वासन दिले होते. मात्र, ही मदत देताना शासनाने काही जाचक अटी ठेवल्या होत्या. या अटींनुसार, केवळ ऑलिंपिक क्रीडा प्रकारांत खेळलेल्या आणि बीपीएल रेशन कार्डधारक खेळाडूंनाच ही आर्थिक मदत मिळणार आहे. त्यामुळे नागपूरच्या अनेक आजी-माजी खेळाडूंनी जिल्हा क्रीडाधिकारी अविनाश पुंड यांना निवेदन देऊन अटी शिथिल करण्याची विनंती केली होती. दरम्यान, खेळाडूंना मदत करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव बालेवाडी (पुणे) येथील क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय कार्यालयातून शासनाकडे 20 दिवसांपूर्वीच पाठविण्यात आला आहे. त्यावर आता सकारात्मक निर्णय होण्याची खेळाडू वाट पाहात आहेत. नोकऱ्या नसल्यामुळे नागपुरातील असंख्य खेळाडू उदरनिर्वाहासाठी संघर्ष करीत आहेत. हेही वाचा : इनडोअर सभागृह सरावासाठी खुले करा हो ! प्रशिक्षकांचे प्रशासनाकडे आर्जव मदतीसाठी 13 खेळाडूंचे अर्ज जिल्हा क्रीडाधिकारी कार्यालयामार्फत आर्थिक मदतीसाठी अर्ज मागविण्यात आल्यानंतर नागपूरच्या एकूण 13 बीपीएल कार्डधारक खेळाडूंनी ऑनलाइन अर्ज केले असल्याची माहिती जिल्हा क्रीडाधिकारी पुंड यांनी दिली. शिवाय त्यांनी अटी शिथिल करण्यासंदर्भात केलेल्या मागण्यांचे निवेदनही पुण्याला पाठविल्याचे ते म्हणाले. "लॉकडाउन काळात आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या राज्यातील खेळाडूंना मदत करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव तयार करून, तो मंत्रालयात पाठविण्यात आला आहे. शासनाचा सकारात्मक प्रतिसाद असून, लवकरच खेळाडूंना मदत मिळण्याची शक्‍यता आहे.'

-ओमप्रकाश बकोरिया, क्रीडा आयुक्‍त.

Web Title: Nagpur Players Demand Financial Help From Government