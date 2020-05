दिलासा! एकाच दिवशी दोनशेवर चाचण्या आणि एकही कोरोनाबाधित नाही

नागपूर : उपराजधानीत दीडशे कोरोनाबाधित झाल्यानंतर रुग्णाच्या संपर्कातील बाधितांचा ओघ कमी होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. मागील 24 तासांमध्ये शहरात झालेल्या दोनशेवर चाचण्यांमध्ये कोरोनाचा एकही रुग्ण आढळला नाही. ही प्रशासनाला दिलासा देणारी बाब आहे. विशेष असे की, 51 जण कोरोनामुक्त झाले. मेयो, मेडिकल, एम्स, नीरी तसेच पशुवैद्यक प्रयोगशाळेत सुमारे194 नमुने तपासण्यात आले. यापैकी एकही नमुना बाधित आढळला नाही. मागील पन्नास दिवसांमध्ये या प्रयोगशाळांमध्ये शहरातील रुग्णांचे 3 हजार 738 नमुने तपासण्यात आले. यापैकी 151 जणांना कोरोनाची बाधा झाली असल्याचा अहवाल प्रयोगशाळेतून देण्यात आला. यातील मेडिकलमध्ये आतापर्यंत 80 तर मेयोत 71 जण कोरोनाबाधित असल्याचे आढळून आले. हेही वाचा - दुचाकीवर होता बसून... विद्यार्थी जवळ येताच घेतला चावा रविवारी मेयो आणि मेडिकलमध्ये सुमारे 134 संशयितांना तपासण्यात आले होते. तर मागील पन्नास दिवसात 2 हजार 461 जणांना संशयितावर मेयो, मेडिकलमध्ये उपचार झाले होते. सध्या शहरातील आमदार निवास, वनामती, लोणारा, सिम्बॉयसिस, व्हीएनआयटीसह इतरही विलगीकरण कक्षात सुमारे 1883 जणांना विलगीकरणात ठेवण्यात आले आहे. तर मेडिकलमध्ये सध्या 55 आणि मेयोत 44 कोरोनाबाधितांवर उपचार सुरू आहेत. कोरोना आकडेवारी दैनिक संशयित : 134

एकूण संशयित : 2461

सध्या भरती संशयित : 111

एकूण भरती संशयित : 1610

एकूण भरती कोरोनाबाधित रुग्ण ः 99

दैनिक तपासणी नमुने : 194

एकूण तपासणी नमुने: 3738

आतापर्यंत पॉझिटिव्ह नमुने: 151

घरी सोडलेले सकारात्मक रुग्ण : 53

घरी सोडलेले संशयित : 1497

आज विलगीकरण केलेले संशयित: 96

विलगीकरण कक्षात भरती संशयित ः 1883

विलगीकरण कक्षातून घरी पाठविलेले संशयित ः 19

पाठपुरावा सुरू असलेले एकूण संशयित ः 466

