आता लॉटरी व्यवसायालाही याचा फटका

नागपूर : उतरती कळा लागलेल्या लॉटरी व्यवसायावर केंद्र सरकारने 28 टक्के जीएसटी आकारला आहे. त्यामुळे देशातील 50 टक्के लॉटरी व्यवसाय बंद झाला आहे. एक लाखापेक्षा अधिक लॉटरीचे आउटलेट बंद झाले असून, त्यात सुगल आणि दामिनी या कंपनीच्या 20 हजार आउटलेटचा समावेश आहे. देशातील 30 ते 40 लाख लोकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. अवश्य वाचा - नागपुरात गँगवॉर; चाचल्या गोळ्या... देशात दहा राज्यांत लॉटरी व्यवसाय चालतो. त्यातील महाराष्ट्रासह सात राज्यांनी जीएसटी कौन्सिलच्या निर्णयाचा विरोध केलेला आहे. यापूर्वी सरकारी लॉटरीवर 12 टक्के जीएसटी लावला जात होता. तर सरकारने प्रमाणित केलेल्या लॉटरीवर 28 टक्के जीएसटी लावण्यात येत होता. त्यामुळे लॉटरी व्यवसाय कसाबसा तग धरून होता. अशा प्रकारच्या आर्थिक भेदभावावर लॉटरी विक्रेता महासंघाने नाराजी व्यक्त केली. देशातील सर्वच लॉटरीवर 12 टक्के जीएसटी लागू करण्याची मागणी केली होती. ती मागणी लक्षात घेता डिसेंबरमध्ये झालेल्या जीएसटी कौन्सिलने सर्वच लॉटरीवर 28 टक्के जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय घेतला. या माध्यमातून लॉटरी व्यवसाय मोडीत काढण्याचा सरकारचा डाव असल्याचाही आरोप यानिमित्ताने केला जात आहे. हा व्यवसाय बंद झाल्यास त्याच्याशी निगडीत असलेले प्रिंटिंग, ट्रान्सपोर्ट, कागद पुरवठा करणारे, तंत्रज्ञ, रंग पूरवठा करणारे, हमाल, कुशल आणि अकुशल कामगार, एंजट आणि विक्रेत्यांसह लाखोच्या व्यवसायावर गदा आली आहे.

तसेच ग्राहकांनाही लाखाची लॉटरी लागूनही हाती हजाराच्याच घरातील रक्कम मिळत असल्याने लॉटरीकडे ग्राहकांनी पाठ फिरवली आहे. त्यात जीएसटीच्या रुपात रक्कमेला आणखी कात्री लागणार असल्यामुळे ग्राहकसंख्या घटली आहे. 100 रुपयाची लॉटरी खरेदी केल्यास त्याला 28 रुपये जीएसटी द्यावा लागत असल्याने ग्राहकांचा खिसा हलका होऊ लागल्या आहे. लॉटरीचा व्यवसाय डबघाईस आला आहे.

राज्य सरकारकडून लॉटरी उद्योग चालविण्यात येतो. सध्या देशातील दहा राज्यात लॉटरी व्यवसायाला कायद्याने मान्यता आहे. त्यात महाराष्ट्र, पश्‍चिम बंगाल, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, केरळ या राज्याचा समावेश आहे. मात्र, असे असले तरी खासगी लॉटरी विक्रेते इतर राज्यात लॉटरी विक्रीचा व्यवसाय करतात. एक मार्च 2020 पासून या नव्या दराची अंमलबजावणी सुरू झालेली आहे. परिणामी, नशिब अजमावण्यासाठी लॉटरी काढणारया सर्वसामान्यांच्या हाती जिंकलेल्या रक्कमेपैकी निम्मीही रक्कम पदरी पडणार नसल्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे ग्राहकसंख्या कमी झाल्याने या व्यवसायातून बाहेर पडावे लागत आहे असे लॉटरी विक्रेते नरेश तोतवानी यांनी सांगितले.

1998 मध्ये तत्कालीन केंद्र सरकारने लॉटरी व्यवसाय बंद करण्याची तयारी सुरू केली होती. त्याला शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी विरोध केला होता. लॉटरी बंद केली तर रस्त्यावर उतरेल असा इशारा दिला होता. त्यामुळे लॉटरी व्यवसाय वाचला होता. आता पुन्हा लॉटरी व्यवसाय बंद पाडण्याचा घाट घातला जात आहे. त्याला आमचा विरोध आहे, असेही विक्रेत्यांची म्हणणे आहे. लॉटरीवर 28 टक्के जीएसटी लागू केल्याने देशातील 50 टक्के व्यवसाय बंद झाला आहे. लाखो एंजट आणि विक्रेत्यांचे रोजगार गेल्याने त्यांचा परिवार रस्त्यावर आला आहे. त्यांना पुन्हा रोजगार मिळावा म्हणून लॉटरी महासंघातर्फे केंद्र सरकारकडे लॉटरीवर जीएसटी कमी करण्याची मागणी करणार आहे. -तेजस एस. सल्लागार, लॉटरी उद्योग

