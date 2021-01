जुन्या कोरोनाच्या रुग्णसंख्येत कधी घट तर कधी वाढ; मात्र, कोरोनाबाधितांची संख्या सव्वालाखांवर

नागपूर : कोरोनाच्या नव्या स्ट्रेनचे संशयित दाखल होत असताना जुन्या कोरोनाच्या रुग्णसंख्येत कधी घट तर कधी वाढ दिसून येत आहे. जिल्ह्यात २४ तासांत सहा जणांचा कोरोनाच्या बाधेने मृत्यू झाला आहे. तर ३७९ नवीन बाधितांची भर पडली. यामुळे कोरोनाबाधितांचा जिल्ह्यातील आकडा सव्वालाखापेक्षा अधिक झाला आहे. नागपूर शहरात सोमवारी (ता. ४) ३०८ जणांना तर ग्रामीण भागातील ६८ आणि जिल्ह्याबाहेरचे ३ अशा एकूण ३७९ जणांना बाधा झाल्याचा अहवाल प्रयोगशाळांनी दिला. यामुळे शहरातील बाधितांचा आतापर्यंतचा आकडा ९९ हजार २९६ वर पोहचला आहे. तर ग्रामीण भागातील रुग्णांची संख्या २५ हजार २४०वर पोचली आहे. अधिक माहितीसाठी - गाढ झोपेत असताना आला मोठा आवाज, घराबाहेर धाव घेताच दिसलं थरारक दृश्य जिल्ह्याबाहेरील ७६९ रुग्ण आढळले असल्याने आतापर्यंत एकूण कोरोनाबाधितांची संख्या १ लाख २५ हजार ३३२ झाली आहे. तर दिवसभरात शहरातील २, ग्रामीण भागातील १ आणि इतर जिल्ह्यातील ३ अशा एकूण ६ जणांचा मृत्यू झाल्याने ३ हजार ९६५ कोरोनाबाधितांचा मृत्यू नागपूर जिल्ह्यात झाला आहे, अशी नोंद आरोग्य विभागात झाली आहे. यात शहरातील आजपर्यंतच्या मृत्यूची संख्या २ हजार ६५२ तर ग्रामीण भागातील ६९९ जण दगावले आहेत. तर रेफर करण्यात आलेल्या जिल्ह्याबाहेरील दगावणाऱ्यांची संख्या ६१४ आहे. सध्या नागपूर शहरात २ हजार ९१६ तर ग्रामीण भागात १ हजार १०० असे एकूण ४ हजार १६ सक्रिय उपचार घेत आहेत. त्यातील २ हजार ६७० रुग्ण गृह विलगीकरणात उपचार घेत आहेत. २४ टक्के म्हणजे ९६७ गंभीर संवर्गातील रुग्ण विविध रुग्णालयांत उपचार घेत आहेत. क्लिक करा - अखेर वाघीण आणि बछड्यांच्या मृत्यूचं रहस्य उलगडलं; शवविच्छेदनात पुढे आला धक्कादायक प्रकार ३९४ जणांची कोरोनावर मात दिवसभरात शहरातील ३२४, ग्रामीण भागातील ७० अशा एकूण ३९४ जणांनी सोमवारी कोरोनावर मात केली आहे. त्यांची प्रकृती ठणठणीत असून त्यांना रुग्णालयातून सुटी देण्यात आली आहे. त्यामुळे शहरातील आजपर्यंतच्या कोरोनामुक्तांची संख्या ९३ हजार ७२८ झाली आहे. तर ग्रामीण भागातील २३ हजार ६२३ व्यक्ती कोरोनामुक्त झाले आहेत. आतापर्यंत एकूण १ लाख १७ हजार ३५१ जणांनी कोरोनावर मात केली आहे. विशेष असे की, सलग चार दिवस जिल्ह्यात कोरोनाबाधित अधिक आढळून येत होते. मात्र आज कोरोनामुक्तांची संख्या अधिक होती. संपादन - नीलेश डाखोरे

