आरोग्य यंत्रणेसमोर आता हे नवीनच संकट! सध्या सुरू आहे काळ्या फिती लाऊन काम, नंतर मात्र...

नागपूर : राज्यभरात महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेच्या वतीने परिचारिकांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी १ सप्टेंबरपासून काळ्या फिती लावून काम करण्यात येत आहे. ८ सप्टेंबरपर्यंत मागण्या पूर्ण न झाल्यास पुढे बेमुदत आंदोलनाचा इशारा मेडिकल परिसरात झालेल्या द्वारसभेत देण्यात आला आहे. आंदोलनाचे नेतृत्व महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेचे सचिव शहजाद बाबा खान करीत आहेत. १ सप्टेंबर ते ८ सप्टेंबर या प्रतीकात्मक आंदोलन काळात रुग्णसेवा विस्कळीत होणार नाही, याची खबरदारी घेत परिचारिका काळी फीत लावून सहभागी होत आहेत. सकाळी निदर्शने करण्यात येतात. यानंतर मात्र ८ सप्टेंबर रोजी एक दिवस कामबंद आंदोलन करण्यात येईल. त्यानंतरही मागण्या पूर्ण न झाल्यास बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना परिचारिकांच्या संघटनेतर्फे दिलेल्या निवेदनात प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. परिचारिकांची रिक्त पदे भरण्यात यावी. पदोन्नती व पदभरती राबविण्यात यावी. कोविड कक्षात रोटेशन करताना सात दिवस रोटेशन व सात दिवस क्वारंटाइन करण्यात यावे. परिचारिकांना केंद्र शासनाप्रमाणे जोखीम भत्ता नव्याने मंजूर करून देण्यात यावा. परिचारिकांना फक्त रुग्णसेवेचीच कामे द्यावी. ग्रामीण रुग्णालय स्तरावर मासिक अहवाल तयार करणे. डाटा एंट्री इत्यादी कारकुनाची कामे काढून घेण्यात यावी, इत्यादी मागण्यांची पूर्तता करण्याची विनंती राज्याचे उपाध्यक्ष तर नागपूर शाखेचे सचिव शहजाद बाब खान, संस्थेच्या नागपूरच्या अध्यक्ष सहयोगिता म्हैसगवळी, सायमन माडेवार यांनी केली आहे. सविस्तर वाचा - नेमके काय म्हणाल्या महिला व बालकल्याणमंत्री बालगृहातील बालकांविषयी अशा आहेत मागण्या केंद्राच्या धर्तीवर जोखीम भत्ता नव्याने मंजूर करावा.

राज्यात परिचारिकांची रिक्त पदे भरण्यात यावी.

कोविड वॉर्डात ७ दिवसांच्या सेवेनंतर ७ दिवसांचे विलगीकरण द्यावे.

ससून येथील अधिपरिचारिकेचे निलंबन मागे घ्यावे.

परिचारिकांना रुग्णसेवा सोडून कारकुनीची कामे देऊ नये.

ग्रामीण रुग्णालयातील परिचारिकांकडील मासिक अहवालाचे काम बंद करावे. बेमुदत आंदोलन

कोरोनाच्या काळातही परिचारिका सेवा देत आहेत. सेवेदरम्यान परिचारिकांना कोरोनाची लागण होत आहे. त्यातच नातेवाइकांच्या रोषालाही परिचारिकाच बळी पडतात. शासनाने मागणी पूर्ण केली नाही, तर बेमुदत आंदोलन करण्यात येईल.

शहजाद बाबा खान, सचिव, महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटना, नागपूर. संपादन - स्वाती हुद्दार

