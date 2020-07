नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेवरून चांगलाच गोंधळ सुरू आहे. अध्यक्षांसह काहींना सभा पुढे ढकलायची असून काहींना सभा निश्‍चित तारखेत हवी आहे. यातच कायद्याची अडचण आल्याने सभा घ्यावीच लागणार आहे. त्यामुळे ही सभा तहकूब करून नंतर घेण्याचा विचार सुरू आहे. तहकूब सभेत विषय पत्रिकेवरील विषयांव्यक्तिरिक्त इतर विषयांवर बोलता येणार नाही. तसेच ठरावही घेता येणार नाही. त्यामुळे विरोधकांना आपल्या पदरी काहीच पाडून घेता येणार नाही. जिल्हा परिषदेतील सत्ता स्थापनेनंतर गेल्या पाच महिन्यांपासून सभाच झाली नाही. यामुळे पदाधिकाऱ्यांना अर्थसंकल्प सादर करण्याचा आनंद मिळाला नाही. तत्कालीन सीईओ संजय यादव यांनी शासनाच्या सूचनांवरून अर्थसंकल्प मंजूर करून घेतला. अर्थसंकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वसाधारण सभेची मंजुरी आवश्‍यक आहे. सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीअभावी अनेक विषय, विकास प्रलंबित आहेत. अध्यक्षांशिवाय होणार सभा अध्यक्ष रश्‍मी बर्वे आणि उपाध्यक्ष मनोहर कुंभारे यांच्या प्रयत्नामुळे जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरेंकडून सभा घेण्यास परवानगी मिळाली. सभेकरता 24 जुलैची तारीख निश्‍चित करण्यात आली. अध्यक्षांच्या पतींना कोरोनाचा संसर्ग झाल्याने त्यांना 14 दिवस घरीत राहावे लागणार आहे. अनेक विषय प्रलंबित असल्याने अध्यक्ष वगळता इतर सर्वच पदाधिकारी सभा घेण्याच्या पक्षात आहेत. विरोधी पक्षानेही सत्ताधाऱ्यांना घेरण्याची तयारी केली आहे. त्यांच्याकडे मुद्दे आहेत. सत्तापक्षातील मतभेद दिसता कामा नये म्हणून सभा त्याच दिवशी तहकूब करून नंतर घेण्याचा विचार सत्तापक्षाचा आहे. जाणकारांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार तहकूब सभेत फक्त विषय पत्रिकेवरील विषयांवरच चर्चा करता येते. यामुळे विरोधी पक्षांना इतर मुद्दे मांडण्यात अडचणी येतील. अध्यक्षांनी परवानगी दिली तरी विरोधकांना धोरणात्मक निर्णय किंवा ठराव पदरात पाडून घेता येणार नाही. त्यामुळे तहकूब सभा विरोधकांसाठी फक्त औपचारिक राहणार असल्याची चर्चा आहे.

