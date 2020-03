पोलिसांमध्ये नाराजी! त्यांनीही केलीय मागणी

नागपूर : राज्य शासनाने शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी शासकीय कामकाजाचा पाच दिवसांचा आठवडा करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, या निर्णयामुळे पोलिस दलात संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. पोलिस कर्मचाऱ्यांना हा निर्णय लागू नसल्यामुळे अनेकांनी सोशल मीडियामधून आपली खदखद व्यक्‍त केली आहे.

महाआघाडी सरकारने शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या डोक्‍यावरील कामाचा ताण कमी व्हावा, यासाठी शासकीय कामकाजाचा पाच दिवसांचा आठवडा केला. मात्र, अत्यावश्‍यक सेवा देणाऱ्या पोलिस, आरोग्यसेवा, अग्निशमन दल इत्यादी विभागांतील कर्मचाऱ्यांना हा निर्णय लागू नाही. त्यामुळे सर्वाधिक कर्मचारी असलेल्या पोलिस दलात मात्र संतप्त प्रतिक्रिया येत आहेत. मात्र, पोलिसांची कोणतीही संघटना नसल्यामुळे त्यांना कुठेही आवाज उठविता येत नाही. त्यामुळे अनेकांनी आपली खदखद व्हॉट्‌सऍप, फेसबुकसह सोशल मीडियावर व्यक्‍त केली आहे. कायदा व सुव्यवस्थेसाठी अविरत कार्यरत असलेल्या पोलिस दलांबाबत गांभीर्याने विचार होणे आवश्‍यक आहे. भारतात दर एक लाख लोकसंख्येमागे केवळ 138 पोलिस कर्मचारी कार्यरत आहेत. हेच प्रमाण अन्य देशात अधिक आहे. अमेरिकेत 2988, पाकिस्तान 181, बांगलादेश 154, तर इंग्लंडमध्ये 305 असे प्रमाण आहे. देशातील विविध आंदोलने, मोर्चे, राजकीय नेते, न्यायव्यवस्था या ठिकाणी मोठे पोलिस दल लागते. कामांचा व्याप पाहता पोलिसांच्या ड्यूटीबाबत गांभीर्याने विचार होणे गरजेचे आहे. आठ तास ड्यूटी कधी?

पोलिसांना अनेकवेळा सलग 16 तासांपर्यंत पोलिसांना काम करावे लागते. कोणताही सण-उत्सव, निवडणूक, मोठ्या नेत्यांचा बंदोबस्त असला की पोलिसांना दोन-तीन दिवस घरीही जाता येत नाही. मुंबईत ही आठ तासांची ड्यूटी केली जाऊ शकते, तर उर्वरित महाराष्ट्रावर अन्याय का केला जात आहे, असा प्रश्‍न विचारला जात आहे. 13 महिन्यांचे वेतन द्या!

सुट्या कमी मिळत असल्यामुळे केंद्र शासन "इंटेलिजन्स ब्यूरो'च्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना 13 महिन्यांचा पगार देते. हाच पॅटर्न आता केंद्रीय राखीव पोलिस दलांच्या जवानांनासुद्धा लागू करण्यात आला आहे. इंटेलिजन्सच्या धर्तीवर पोलिस कर्मचाऱ्यांना एका महिन्याचा अतिरिक्‍त पगार म्हणून एकूण 13 महिन्यांचे वेतन देण्याची मागणी पुढे येत आहे. सविस्तर वाचा - तीन तासांचा पेपर दोन तासात सोडवला आणि प्रियकराबरोबर झाली फुर्रर्र हक्‍काची रजाही नाही

हक्‍काची साप्ताहिक सुटीही वेळेवर घेता येत नाही. ड्यूटीवरून आल्यानंतर केव्हा बोलविण्यात येईल, याचाही नेम नाही. अन्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना मात्र पाच दिवसांचा आठवडा तर आम्हाला हक्‍काची रजाही मिळत नाही. शासन दखल घेत नाही आणि आम्ही आवाज उठवू शकत नाही, ही आमची अडचण आहे.

एक पोलिस कर्मचारी, नागपूर पोलिस आयुक्‍तालय

