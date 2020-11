मास्क टाळाल, तर खिसा होईल रिकामा, दंडात दुप्पट वाढ, रोजच लाखावर वसुली   

उमरेड (जि. नागपूर) : गेल्या आठ महिन्यांपासून अवघ्या जगाला हादरवून सोडणाऱ्या कोरोनाची दुसरी लाट सक्रिय होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर नागपूर जिल्ह्यात पोलिस तसेच प्रशासनाने कंबर कसली आहे. उमरेड शहरात कसून मोहीम राबविण्यात येत आहे. महसूल, नगर परिषद प्रशासनाने राबविलेल्या या मोहिमेत एकाच दिवशी तब्बल ५० हजारांची दंडवसुली करण्यात आली. नागपूर ग्रामीणमध्ये दररोज लाखांवर दंड वसूल केला जात आहे.



जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार, नागपूर जिल्ह्यात (ग्रामीण) मास्क न वापरणाऱ्यांवर एक हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार असल्याचे पत्रक जारी करण्यात आले. त्याच धर्तीवर मास्क न वापरणाऱ्यांकडून ५०० रुपये दंडवसुली करण्यात आली. दिवसभरात आपत्ती व्यवस्थापन समितीतर्फे मास्क न लावणाऱ्या ९७ जणांवर कारवाई करण्यात आली. त्यातून नगर परिषदेच्या तिजोरीत ४८ हजार ५०० रुपयांची भर पडली. कारवाईदरम्यान तिन्ही विभागांचे प्रमुख उपविभागीय अधिकारी हिरामण झिरवाळ, तहसीलदार प्रमोद कदम, मुख्याधिकारी राजेश भगत, न.प. उमरेड आणि पोलिस निरीक्षक विलास काळे उपस्थित होते. जाणून घ्या - वाघाचा मागोवा घेण्यासाठी वनविभागाचे पथक जंगलात घालत होते गस्त; समोरचे दृष्य पाहताच बसला धक्का

दंडवसुलीबाबत नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी सांगितले की, लॉकडाऊनपासून ते सोमवारपर्यंत नगर परिषदेने चार लाख रुपये दंड वसूल केला. यात मास्क न वापरणारे, विनाकारण रस्त्यांवर फिरणारे, सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणारे तर कोरोना काळात लावलेल्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांचा समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले. उमरेड तालुक्यातील एकूण कोरोना बधितांची संख्या सोमवारपर्यंत ८४२ होती. त्यापैकी ७४२ रुग्ण बरे झाले तर ३३ दगावले. कारवाईसाठी सरसावले मुख्याधिकारी वाडी(प्र) ः वाडी शहरात नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी जुम्मा प्यारेवाले बुधवारी कारवाई पथकासोबत मैदानात उतरल्याचे दिसून आले. यामुळे कर्मचाऱ्यांनीही जोरदार वसुली केली. वाडी नगर परिषद कार्यलयाकडून दंडात्मक कारवाई मोहिमेसाठी दोन पथक तयार केले आहे. आदेशाचे उल्लंघन करणारे नागरिक व दुकानदारांकडून ५०० रुपये दंड वसूल करण्यात येत आहे. नगर परिषद वाडीकडून मोहीम राबविण्यात येत असून, आतापर्यंत ३,९८,००० रुपये दंड वसूल करण्यात आल्याची माहिती न.प.ने दिली.

विनामास्क फिरणाऱ्यांकडून दंड वसूल पचखेडी ः तालुक्यातील दोन नंबरची मोठी ग्रामपंचायत असलेल्या वेलतूर येथे ग्रा.पं.च्या वतीने ४० नागरिकांकडून साडेनऊ हजारांचा दंड वसूल करण्यात आला. देशात कोरोनाचा हौदोस सुरूच आहे. तालुक्यात कोरोना रुग्णांची संख्या आटोक्यात असली तरी प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार गटविकास अधिकारी एम. बी. हिरुडकर यांच्या मार्गदर्शनात मास्क न लावणाऱ्यांवर वेलतूर ग्रा.पं.च्या वतीने कारवाई करण्यात आली.



