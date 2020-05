पुण्याच्या पोलिस आयुक्तांनी केले नागपूरकर कन्येचे कन्यादान, वाचा एका लग्नाची दुसरी गोष्ट

नागपूर : कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर लॉकडाऊन घोषित झाल्यानंतर पोलिसांनी सर्वत्र बंदोबस्त तैनात केला. लॉकडाऊनचे पालन होत नसल्याने पोलिसांकडून नागरिकांना दंड्याचा प्रसाद मिळत असल्याचे चित्र सर्वत्र दिसले. मात्र, जीव धोक्‍यात घालून रस्त्यांवर तैनात पोलिसांची हळवी बाजू अभावानेच दिसली. अशा स्थितीत पुण्यात अडकलेल्या नागपूरकर कन्येच्या विवाहासाठी थेट पोलिस आयुक्तांनी पुढाकार घेतल्याची सुखद घटना घडली. नवदाम्पत्याच्या एका सहृदयीने "सकाळ'च्या वाचकांसाठी लिहून काढली. लॉकडाऊनमध्ये पार पडलेल्या विवाहाची कथा त्यांच्याच शब्दात... यशःश्री तापस -

आमच्या टॉवरमध्ये नीलू आणि अरविंद राहतात. त्यांना दोन मुली नेहा आणि अनुष्का. दोघीही डॉक्‍टर. नेहा पुण्याला आणि अनुष्का दिल्लीला नोकरी करते. नेहाचा मागच्या डिसेंबरला साखरपुडा झाला. जावई आदित्य तोही पुण्यात डॉक्‍टर. लग्नाचा मुहूर्त निघाला 2 मे आणि लग्न होते पुण्यात. नीलूची तयारी चालू झाली. हॉल, साड्या खरेदी, दागिने, पत्रिका, कॅटरर्स सगळे ठरले. पण, हाय रे दैवा! मार्चपासून लॉकडाऊन सुरू झाले. सगळे अस्वस्थ. पुढे काय, काही कळत नव्हते. एप्रिल महिन्यात तरी पुण्याला जाता येईल असे वाटले नीलूला. पण, लॉकडाऊन काही उठले नाही आणि यांना काही पुण्याला जाता येईना. तिकडे नेहा-आदित्यला काय करावे सुचत नव्हते. लग्न पुढे ढकलावे तर पुढची काही शाश्वती देता येत नव्हती. शेवटी दोघेही पुण्याच्या पोलिस आयुक्तांकडे गेले. त्यांना सर्व परिस्थिती सांगितली. आम्हाला नागपूरला जाऊ द्या अशी परवानगी मागितली. आयुक्त साहेबांनी जरा वेळ विचार केला आणि एक अभिनव कल्पना सुचवली. ती ऐकून नेहा-आदित्य चकीतच झाले. आरोग्यदायी जीवनासाठी शहाळ्याचे पाणी अमृत... वाचा हे आहेत गुणधर्म आयुक्त साहेबांनी स्वतः त्यांच्या लग्नासाठी पुढाकार घेतला. त्यांनी खात्री दिली की विवाह मुहूर्त टळणार नाही. कुणीही कुठेही जाण्याची गरज नाही. पुणे पोलिसच त्यांचे लग्न लावून देतील. मग काय, साहेब बोले नी पोलिसदल हाले असे झाले. पोलिसांनी सगळा पुढाकार घेऊन तयारी केली. अगदी भटजीपासून बॅन्डपर्यंत सर्व. साहेबांनी स्वतः नेहाचे कन्यादान करण्याचे ठरवले. मंगळसूत्र आणले, साडी आणली, नवऱ्या मुलासाठी शेरवानी आणली. सगळी जय्यत तयारी झाली आणि मुहूर्तावर लग्न लागले. सगळे अगदी विधीवत झाले आणि नेहा-आदित्य विवाहबंधनात अडकले. या लग्न सोहळ्याला दोघांचेही पालक online हजर होते. दोघांच्याही पालकांच्या डोळ्यातून आनंदाश्रू वाहत होते. त्यांनी पुणे पोलिस आणि आयुक्तांना मनापासून धन्यवाद दिले. आपण एरवी पोलिसांना किती नावे ठेवतो. त्यांच्या पोलिसी खाक्‍यावर ताशेरे ओढले जातात. त्यांच्या कठोर वागणूकीबद्दल तक्रार करतो. पण या प्रसंगात त्यांची सहृदयताच नाही का दिसून आली ? जणू काही घरचेच लग्न असल्याप्रमाणे सगळी तयारी केली. नेहा आणि राहूल यांचे ठरलेल्या मुहूर्तावर लग्न लावून पुणे पोलिसांनी एक आदर्शच घालून दिला. पोलिसांनी दाखविलेल्या सहृदयतेचे, आपुलकीचे, माणुसकीचे असे अनेक दाखले सध्या आपल्याला पहायला मिळत आहेत. वर नमूद केलेले केवळ त्या अनेक उदाहरणांपैकी एक आहे. आजच्या संकटकाळी पोलिस त्यांच्या कामाच्या परिघाबाहेर जाऊन जी कामगिरी करत आहेत त्याला तर तोडच नाही . लॉकडाऊनचा अपेक्षित परिणाम फक्त त्यांच्यामुळेच शक्‍य झाला आहे. देशसेवेसाठी ते अहोरात्र झटत आहेत. डॉक्‍टर आणि त्यांच्या सर्व स्टाफच्या बरोबरीने कोरोनाच्या विरोधात लढणारे ते आहेत खरेखुरे corona fighters. आज संपूर्ण देश एवढ्या मोठ्या संकटातून जात असतानासुध्दा एखादा अपवाद वगळता जनजीवन सुरळीतपणे सुरू आहे. त्याचे संपूर्ण श्रेय जाते ते फक्त आणि फक्त पोलिसांना. गरीबांना अन्नधान्याचे वाटप असो की वस्त्यावस्त्यांमध्ये जाऊन लोकांशी आपुलकीने संवाद साधणे असो, चौकाचौकात गस्त घालणे असो पोलिस त्यांचे काम जीवाची पर्वा न करता करत आहेत. खरे त्यांनाही त्यांचे घर आहेच की. पण या कशाकशाची काळजी न करता ते देशासाठी, या देशातील जनतेसाठी रात्रंदिवस झटत आहेत. आपणही त्यांना तेवढीच तोलामोलाची साथ दिली पाहिजे. तेव्हाच त्यांचे श्रम सार्थकी लागतील.

