लॉकडाऊनचा असाही फायदा, रुळांची होतेय देखभाल

नागपूर : दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वेच्या नागपूर विभागाने लॉकडाऊनच्या काळात रुळांच्या देखभालीवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. वेगवेगळ्या यंत्रांचा वापर करीत मोठ्या प्रमाणावर देखभाल दुरुस्तीची कामे गतीने पूर्ण करण्यात येत आहेत. यामुळे लॉकडाऊन उघडताच रेल्वेगाड्यांचे गतीमान संचालन करणे शक्‍य होणार आहे. अवश्य वाचा - शौकभी बडी महंगी चिज है, बाबू... लॉकडाऊनच्या काळात आतापर्यंत 414.42 किलोमीटरचे रूळाचे "टॅम्पिंग' करण्यात आले आहे. क्रॉसिंग असणाऱ्या 186 ठिकाणी टर्नआऊट टेपिंग करण्यात आले आहे. बीआरएम यंत्राद्वारे 137.63 किलोमीटर भागात रुळाखालील गिट्टी व्यवस्थित करण्यात आली आहे. 91.93 किमी ट्रॅकचे स्थिरीकरण डीजीएस यंत्राच्या मदतीने करण्यात आले आहे. सुमारे 5 हजार 51 स्लीपरचे तुकडे अडचणीच्या जागेवरून हटविण्यात आले आहेत. रेल्वे वाहतुकीदरम्यान रुळावरील वेल्डिंग नादुरुस्त होते. अशा नादुरुस्त अवस्थेतील 108 रेल वेल्डिंग बदलण्यात आले. सोबतच 28 ठिकाणी रुळांची तपासणी करून खराब भाग बदलून ट्रॅक सुरक्षित करण्यात आला आहे. स्विचचे 2 सेट आणि सहा क्रॉसिंगच्या ठिकाणांचे भाग बदलण्यात आले आहे. उन्हाळ्यात रेल्वे ट्रॅकची सुरक्षितता महत्त्वाची ठरते. गरजेनुसार 428 वॅगन गिट्टी ट्रॅक परिसरात पसरविण्यात आली आहे. 15 ते 20 वर्ष जुने 693 वेल्डिंग बदलण्यात आले आहेत.

याशिवाय 640.73 किलोमीटरचा भाग, 174.33 किमी अंतरातील 5233 ठिकाणी असणाऱ्या वेल्डिंगचे, 80.50 किमी टर्नआउट, 42.37 किमी एसईजे परीक्षण करण्यात आले. 228 फुटप्लेट, 379 पुश ट्रॉली, 328 लेवल क्रासिंग, 684 पॉईंट्‌स आणि क्रासिंग तसचे 171 वर्की भागांचे निरीक्षण करण्यात आले आहे.

