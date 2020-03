उघड्यावर लघुशंका कराल तर याद राखा...

नागपूर : सकाळी कार्यालयात येत असताना पारशी बंगल्यापुढील पूनम प्लाझाजवळून मनपाकडे जाणाऱ्या मार्गालगतच्या नाल्यावर लघुशंका करणाऱ्या एकाला आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पकडले. आयुक्तांनी त्याला उपद्रव शोध पथकाच्या स्वाधीन केले. त्याच्याकडून पाचशे रुपये दंड आकारण्यात आला. अवश्य वाचा - महिलांनो लग्न समारंभात जाता? जरा सांभाळून... पूनम प्लॉझाजवळून मनपाकडे जाणा-या मार्गालगतच्या नाल्यावर लघुशंका करणारा व्यक्‍ती आढळताच आयुक्तांनी त्याला पकडून मनपा कार्यालयात हजर केले. मनपाच्या उपद्रव शोध पथकाद्वारे या उपद्रवीकडून 500 रुपये दंड वसूल करण्यात आला. प्रदीप विष्णूजी बुरकुरे असे या उपद्रवीचे नाव असून, तो जिल्हा न्याय मंदिर येथे चपराशी आहे. या कारवाईसंदर्भात महानगरपालिकेतर्फे जिल्हा न्यायालयाला पत्र पाठविण्यात येणार आहे. नव्या वर्षात उघड्यावर लघुशंका करणाऱ्या 443 उपद्रवींवर कारवाई करण्यात आली. जानेवारी महिन्यात 249 उपद्रवींवर कारवाई करून 1 लाख 24 हजार 500 रुपये तर फेब्रुवारी महिन्यात 194 उपद्रवींवरील कारवाईतून 97 हजार रुपये असा एकूण 2 लाख 21 हजार 500 रुपये दंड वसूल करण्यात आला.

