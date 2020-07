हातावरच्या पोटासाठी हवे सन्मानधन

नागपूर : सामान्य नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी कल्याणकारी राज्यात विविध योजना राबविल्या जातात. या योजनांमधून रोजगार, निवारा, अन्न, शिक्षण, वैद्यकीय मदत आणि इतर नागरी सुविधा पुरवून त्यांचे जीवन अधिक सुसह्य करण्याचा प्रयत्न केला जातो. हेच उद्दिष्ट समोर ठेऊन तत्कालिन कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसतर्फे "सन्मान धन' योजना सुरू केली होती. वयोवृध्द असंघटित घरेलू कामगारांच्या कल्याणासाठी उचलेले ते पाऊल निश्‍चितच कौतुस्कापद होते. मात्र पुढे सत्ता बदल झाला आणि ही सन्मान धन योजना बंद पडली. महाराष्ट्रात सद्या महाआघाडी सरकार आले. घरेलू कामगारांसहित असंघटितांचे हातावरचे पोट असणाऱ्यांसाठी सन्मान धन योजनेची खरी गरज आज कोरोनाच्या आणिबाणीमुळे निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्रातील घरेलू कामगार कल्याण मंडळाच्या 7 ऑगस्ट 2013 रोजी झालेल्या बैठकीत राज्याचे तत्कालिन मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या पुढाकारातून ही योजना सुरू केली. ज्या घरेलू कामगारांनी वयाची 55 वर्षे पूर्ण केली, अशा नोंदणी असलेल्या घरेलू कामगारांना सन्मानधन म्हणून 10 हजार देण्याचा ठराव या बैठकीत पारित करण्यात आला. त्यांच्या बोनस आयुष्याला कशाची आहे प्रतीक्षा...वाचा - महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण मंडळाकडून ह्या रक्कमेची तरतूद करण्यात आली. राज्यात अडिच ते तीन कोटी असंघटित कामगार आहेत. ज्यामध्ये माथाडी कामगार, सुरक्षा रक्षक यात समावेश होतो. याशिवाय असंघटित मजूर, ऑटोरिक्षा ऑपरेटर्स, ट्रक, टेम्पो, टॅक्‍सी चालक, कचरा वेचणारे, वृत्तपत्र वितरण मुले, ऊस कामगार आणि शेतमजूर ह्यांचाही यात समावेश होतो. पहिल्या टप्प्यात राज्यभरात अनेक घरेलू कामगारांना या कल्याण मंडळातर्फे सन्मान धन मिळाले. अशा होत्या कल्याणकारी योजना अधिनियमाच्या कलम 19 अन्वये घरेलू कामगारांसाठी कल्याणकारी योजनांची तरतूद केलेली आहे. अपघात घडल्यास लाभार्थींना तात्काळ सहाय्य पुरविणे, लाभार्थींच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य देणे, लाभार्थींच्या अथवा त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तीच्या आजारावर उपचार करण्यासाठी वैद्यकीय खर्चाची तरतूद करणे, महिला लाभार्थींकरीता प्रसुती लाभाची तरतूद करणे, लाभार्थीचा मृत्यू झाल्यावर कायदेशीर वारसाला अंत्यविधीच्या खर्चासाठी रक्कम प्रदान करणे तसेच दोन अपत्यांपर्यंत प्रसुतीलाभ कल्याण मंडळामार्फत उपलब्ध करून देण्याची सोय होती. घर कामगारांच्या पाल्यांसाठी

नोंदणीकृत घरेलू कामगारांच्या पाल्यांना विदेशी भाषा शिकता यावी यासाठी महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाच्या सहकार्याने त्यांना विदेशी भाषा शिकण्याची संधी देण्याची योजना राबवण्यात आली होती. याशिवाय यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठामार्फत घरेलू कामगारांसाठी घरेलू कामगार पदविका अभ्यासक्रम, तसेच त्यांच्या मुला-मुलींना पदवी अभ्यासक्रम उपलब्ध करुन देण्यात येणार होता. वयोवृध्द घरेलू कामगारांना दिलासादायक ठरणारी सन्मान धन योजना नक्कीच दिलासादायक होती. वृध्दापकाळात मिळणारा ह्या थोड्या रकमेचा आधार त्यांच्यासाठी भरपूर असतो. मंडळाची पुर्नरचना त्वरीत करण्यात यावी आणि नोंदणीकृत घरकामगारांना 10 हजार रुपये देण्यात यावे.

विलास भोंगाडे, कष्टकरी जन आंदोलन, नागपूर.



