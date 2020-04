काय येणार यांचा अहवाल?130 नमुन्यांची तपासणी अजूनही प्रलंबित

नागपूर : निजामुद्दीन किंवा मरकजहून आलेल्या १९८ संशयितांना विलगीकरण कक्षात ठेवण्यात आले आहे़. यापैकी ७० नमुन्यांची तपासणी करण्यात आली , त्यामध्ये ९ कोरोनाबाधित आढळून आले आहेत.

१३० नमुन्यांची तपासणी अजूनही प्रलंबित आहे. दिल्ली, निजामुद्दीन किंवा मरकजहुन नागपुरात आलेल्या सुमारे १९७ संशयितांना आमदार निवास, रवी भवन, वनामती व लोणारा येथील अलगीकरण कक्षात ठेवण्यात आले असून तातडीने त्यांच्या नमुन्यांची तपासणी होणे गरजेचे होते. परंतु तसे झाले नाही. अजूनही १३० नमुन्यांची तपासणी शिल्लक आहे . मरकजहून आलेल्यांमध्ये रविवारी जबलपूरमधील ४, मोमीनपुयातील १ सतरंजीपुयातील १ तर सोमवारी जबलपुरचेच आणखी ३ असे ९ रुग्ण पॉझिटिव्ह आले आहेत. सविस्तर वाचा - चिमुकल्याच्या कडक सँल्यूटने जिंकले मन

कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्न मेयोत दाखल

राज्यात कोरोना विषाणू रुग्णाची संख्या वाढत असतानाच नागपूर जिल्ह्यातील वाडीतील एक व्यक्ती positive असल्याची सर्वत्र चर्चा आहे.

प्राप्त माहिती नुसार वाडीतील दोन व्यक्ती काही दिवसापूर्वी अजमेर फिरून आल्याची माहिती मिळताच त्यांना आमदार निवास येथे कोरोंटाईन करून ठेवले होते त्यापैकी कंट्रोल वाडी येथील एका नागरिकाचाचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर त्याला त्वरित मेयो शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. परिसरातील नागरिकांनी कुठल्याही प्रकारच्या भीती मनात न ठेवता खबरदारी घ्यावी.असे आवाहन स्थानिक प्रशासनाने केले आहे. सर्वांनी सोशल डिस्टेंसिंग नियमाचे पालन करून कोरोना मुक्त करण्याकरिता सर्वांनी एकजूटने सामना करणे गरजेचे आहे.

