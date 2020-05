ऍपद्वारे विद्यार्थी करीत आहेत घरबसल्या अभ्यास

नागपूर : लॉकडाउनमुळे शाळेला सुट्या लागल्या आहेत. वर्ग 1 ते 9 पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षाही रद्द करून त्यांना पुढच्या वर्गात दाखल करण्यात आले. कोरोनामुळे विद्यार्थ्यांना घराबाहेर पडता येत नाही. त्यांना घरीच बसून अभ्यास करता यावा म्हणून महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने पहिली ते नववीच्या विद्यार्थ्यांसाठी दीक्षा ऍपच्या माध्यमातून अभ्यासक्रम सुरू केला. नागपूर जिल्ह्यात 99 हजार 248 विद्यार्थ्यांनी दीक्षा ऍपच्या माध्यमातून अभ्यासाला सुरुवात केली आहे. दीक्षा ऍपचा वापर करण्यास विभागात नागपूर अव्वल स्थानी आहे. त्यानंतर भंडारा जिल्ह्याचा समावेश आहे. भंडारा जिल्ह्यात 55 हजार 21 युझर दीक्षा ऍपद्वारे अभ्यास करीत आहेत. दीक्षा ऍपमध्ये विद्यार्थी व शिक्षक यांच्यासाठी स्वतंत्र लॉगइन असल्याने विद्यार्थ्यांनी काय करावे, शिक्षकांनी कसे शिकवावे, या सूचना दिल्या आहेत. शिक्षण विभागाच्या पुढाकारामुळे सर्व भाषांतील व माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांसाठी पाठ्यपुस्तकावर आधारित ऑनलाइन अभ्यासमालेचा यात समावेश आहे. कोरोनामुळे शाळा बंद असल्या तरी विद्यार्थ्यांना एनसीआरटीईच्या दीक्षा ऍपच्या माध्यमातून ऑनलाइन पद्धतीने दररोज शालेय अभ्यासक्रम शिकविण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. हेही वाचा : आयुष मंत्रालयाने सुचविलेला हा काढा पिऊन वाढवा रोगप्रतिकारशक्ती जिल्ह्यात इयत्तानिहाय विद्यार्थ्यांचे, पालकांचे व्हॉट्‌सऍप ग्रुप तयार करून त्यांच्यापर्यंत दीक्षा ऍप पोहोचविण्याची जबाबदारी शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षण अधिकारी व केंद्रप्रमुखांना दिली आहे. यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सूचना दिल्या आहेत.



