नागपूर विद्यापाठातील विद्यार्थ्यांचा नेमका कुठे आहे कल....वाचा सविस्तर

नागपूर, ता. ७ ः राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या ऑनलाइन पदवी प्रवेश प्रक्रियेत यंदा केवळ ३४ हजार ८५१ प्रवेश नोंदविण्यात आले आहे. यापैकी ७० टक्के प्रवेश नामवंत महाविद्यालयांमध्ये झाले असून इतर महाविद्यालयांमध्ये केवळ तीस टक्के प्रवेश नोंदविण्यात आले असल्याची माहिती समोर आली आहे. विद्यापीठाच्या पदवी प्रवेशासाठी १७ जुलैपासून सुरुवात झाली. १७ ऑगस्टला १२ वाजता गुणवत्ता यादी आणि प्रतीक्षा यादी प्रकाशित करण्यात आली. यानंतर २० ते २४ ऑगस्टदरम्यान गुणवत्ता यादीनुसार प्रवेश देण्यात येणार होते. यानंतर २५ ते २८ ऑगस्टदरम्यान प्रतीक्षा यादीतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येणार होते. मात्र, कोरोनामुळे बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतले नसल्याची बाब समोर आल्याने विद्यापीठाने दोन दिवस म्हणजे ३० ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. पालकांनो आता ऑनलाइन वर्गातही तुमच्या मुलांवर ठेवा 'वॉच': कसा ते वाचा प्रवेशासाठी १ लाख ८ हजार ४०६ विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी केली. यापैकी ८२ हजार ६३० विद्यार्थ्यांनी माहिती सादर केली. आता यापैकी केवळ ३४ हजार ८५१ विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयात प्रवेश नोंदविले. यापैकी बहुतांश विद्यार्थ्यांनी नामवंत महाविद्यालयात प्रवेश मिळविले. त्यामुळे इतर महाविद्यालयात अद्यापही ३० टक्केच विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला असल्याची माहिती समोर आली. याबाबत महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांना विचारणा केली असता, त्यांनी याला दुजोरा देत विद्यार्थी प्रवेशासाठी येतच नसल्याचे स्पष्ट केले. ३० सप्टेंबरपर्यंत प्रवेशाची मुभा असून तोपर्यंत या महाविद्यालयांना दिलासा मिळेल काय? हा प्रश्नच आहे. २० टक्के प्रवेश वाढीसाठी प्रस्ताव

नामवंत महाविद्यालयांमधील जागा फुल्ल झाल्या असल्याने त्यांनी २० टक्के वाढीव जागांसाठी विद्यापीठाकडे प्रस्ताव पाठविले आहे. मात्र, या वाढीव जागांच्या प्रस्तावाला इतर महाविद्यालयांनी विरोध दर्शविला आहे. या महाविद्यालयात प्रवेशासाठी विद्यार्थी मिळत नसताना नामवंत महाविद्यालयांकडून वाढीव जागांची मागणी करणे चुकीचे असल्याचे कारण देण्यात येत आहे. विद्यापीठामधील शाखानिहाय जागा

कला - ४०,०००

वाणिज्य - ३०,०००

विज्ञान - ३५,०००

विधि - १,५००

गृहविज्ञान - ४००

गृहअर्थशास्त्र - ५००



Web Title: Students of Nagpur University Exactly where get admission