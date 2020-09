पितृपक्ष पंधरवडा : हा काळ अशुभ नाही; पण, ते ओघाने आलेच

नागपूर : कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे बाजारातील व्यवसाय प्रभावित झाले आहेत. गत आठवड्यातच सम-विषम पद्धतीही बंद करून रात्री नऊपर्यंत व्यवसाय करण्याची परवानगी स्थानिक प्रशासनाने दिलेली आहे. गेल्या आठवड्यातच पितृपक्ष पंधरवडा सुरू झाला असून याला बरेच जण अशुभ मानतात. हे दिवस अशुभ नसल्याने खिशात पैसे असतील तर कोरोनाचा प्रादुर्भाव होणार नाही याची काळजी घेऊन बिनधास्त खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करावे, असा सल्ला ज्योतिष्यशास्त्रींनी दिला आहे. भाद्रपद कृष्णपक्ष हा पंधरवडा पितृपक्ष म्हणून ओळखला जातो. निकटवर्तीय ज्या तिथीला गेले असतील, त्या तिथीला या पंधरवड्यात श्राद्ध करतात. आपले मृत पूर्वज म्हणजेच पितर होय. या तिथीला काही धार्मिक विधींची परंपरा आहे. अश्विन महिन्यातील अमावस्येपर्यंत हा पितृपक्ष असतो. २ सप्टेंबर ते १७ सप्टेंबरपर्यंत हा काळ आहे. यात पितर आपल्या कुटुंबाच्या सान्निध्यात येतात, असा समज आहे. त्यामुळे या काळात अन्नदान केले जाते. श्राद्ध तीन पूर्वजांचे करावे, असे शास्त्र सांगते. वडील, आजोबा व पणजोबा. वडिलांना वसुसमान तर आजोबांना रुद्र देवतेसमान मानले जाते. पणजोबांना आदित्य देवतेसमान मानले जाते. श्राद्धाच्या वेळी याच देवता आपल्या पितरांचे प्रतिनिधित्व करतात, असेही त्याचा दावा आहे. शुभकार्यासाठी हा काळ अशुभ नाही

वास्तविक नवीन वस्तू विकत घेणे किंवा कोणत्याही शुभकार्यासाठी हा काळ अशुभ नाही. पण, या पंधरा दिवसात रोज पितरांचे श्राद्ध करावे, असे शास्त्र सांगते. त्यामुळे त्या पंधरा दिवसांत श्राद्ध असल्याने कोणी नवीन खरेदी वा अन्य शुभ कार्य करणार नाही हे ओघाने आलेच. त्यामुळे या काळात शुभ कार्य अपेक्षित नाही. मात्र, ते अजिबातच करू नये असेही नाही.

- देवव्रत बुट, ज्योतिष्यशास्त्रीय द्विधा मनःस्थितीत अनेक जण लग्न वगैरे ठरविणेही या काळात टाळतात. तसेही करण्याची गरज नाही. नक्षत्र, तिथी पाहून खरेदी केल्यास चांगले आहे. यामुळे आता या काळात खरेदी करू नये यावर पडदा पडला आहे. परिणामी, टाळेबंदीनंतर पुन्हा बाजार पूर्ववत सुरू झाल्याने बाजारात ग्राहक खरेदीसाठी जाण्यासाठी द्विधा मनःस्थितीत होते. खरेदी करणे चुकीचे नाही हे समजल्याने बाजारात गर्दी वाढेल अशी अपेक्षा कपडे व्यापारी अजय मदान यांनी व्यक्त केली. संपादन - नीलेश डाखोरे

Web Title: Take care of Corona and make a patriarchal purchase without hesitation