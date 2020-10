आला थंडीचा महिना

नागपूर : सद्या कोरोनाची दहशत आहे. दिवाळीच्या तोंडावर कोरोनाचा कहर कमी झाला आहे. मात्र दुसऱ्या लाटेची शक्यता लक्षात घेता खबरदारी घेण्याची गरज आहे. त्यातच कोणत्याही विषाणूसाठी थंडीचे दिवस पोषक असतात. ऑक्टोंबर संपला असताना थंडीची चाहूल सुरू झाली. थंडीला आता बऱ्यापैकी सुरूवात होऊ लागली. पुढे संक्रांतीपर्यंत थंडीचा कडाका वाढत जातो. कोरोनाच्या काळात हवेतील बदलाचा परिणाम जास्तीत जास्त प्रमाणात श्वसनासह त्वचेवर व केसांवर होतो. रात्रीपासून पहाटेपर्यंत थंडीचा जोर असतो. यामुळे सकाळी गारठा असतो. दुपारी ऊन असते. थंडीत होणारा ताप, खोकला, अंगदुखीमुळे रुग्णांच्या संख्येत वाढ होते. अशा या विषम तापमानाचा शरीरावर परिणाम होत असल्याचे वैद्यकीय तज्ज्ञांनी "सकाळ'शी बोलताना सांगितले. त्यांच्या बोनस आयुष्याला कशाची आहे प्रतीक्षा...वाचा - वैद्यकीय शास्त्रात हिवाळा हा हेल्दी सीझन समजला जातो. परंतु पारा खाली वर होत असला की, आजार होणार हे निश्‍चित. यामुळे खबरदारी घ्यावी लागते, वृद्धमंडळी, बालकांच्या आरोग्याकडे विशेष लक्ष द्यावे. वारंवार हवामानात बदल होत असल्याने रोग प्रतिकारशक्ती कमी असलेल्या व्यक्तींच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो. पहाटे लवकर उठणाऱ्या मंडळींना ही सर्दीचा त्रास जाणवत आहे. वृद्ध, गर्भवती महिला, बालके थंडीमुळे उद्‌भवणाऱ्या आजारांना बळी पडत आहेत.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील मेडिसीन विभागप्रमूख डॉ. प्रशांत पाटील म्हणाले, थंडी वाढल्यामुळे सर्दीसारखे किरकोळ आजार होतात. वेळीच खबरदारी न घेतल्यास आजार बळावून संधिवात, दमा असे आजार होण्याची शक्‍यता अधिक असते. त्यातच शहरात धुळीचे प्रमाण वाढल्याने खोकल्याचा त्रास होतो. सद्या कोरोनाचा हा त्रासदायक काळ आहे. थंडीमुळे श्वसनाच्या आजारात वाढ होण्याची भिती आहे. त्वचा, केसांना त्रास -हिवाळ्यात त्वचा व केसांना त्रास होतोच यामुळे वेळीच योग्य काळजी घेणे आवश्‍यक आहे. गार वारे, उडती धूळ यामुळे काही विशिष्ट त्वचाविकार थंडीच्या मौसमात जास्त आढळून येतात. थंडीच्या दिवसात रंगीबेरंगी गरम कपड्यांनी सजलेल्या दुकानांत गर्दी असते. परंतु अंगात घातलेल्या लोकरीच्या कपड्यांमुळे त्वचेला जास्त खाज सुटू शकते तसेच तळपायाची त्वचा हिवाळ्यात जास्त कोरडी झाल्याने भेगा पडू शकतात. ज्या व्यक्तींना कोरड्या त्वचेमुळे होणारे विकार नसतात, त्यांचे आजार थंडीत तीव्र होण्याची भिती असते, असे मेडिकलच्या त्वचाविकार तज्ज्ञ डॉ. वैशाली शिंगाडे यांनी सांगितले. हे करावे - उबदार कपड्याचा वापर करावा.

- स्निग्ध पदार्थ आहारात वाढवावेत.

- आले घातलेला चहा घ्यावा.

- ताक, दही, आइस्क्रीम आहारात घेऊ नये.

- मोटारसायकलवरून जाताना डोके, डोळे, कान गरम राहण्यासाठी काळजी घ्यावी

-अंघोळीसाठी कोमट पाण्याचा वापर करावा.

-दुचाकीवरून बाहेर पडताना वाऱ्यापासून बचाव करावा. चेहऱ्याला व डोक्‍याला रुमाल बांधावा.

