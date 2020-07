नागपुरातील आणखी हे परिसरही सिल?

नागपूर : कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतीच आहे. आजही कोरोना रुग्ण आढळल्याने आणखी काही वस्त्यांमध्ये निर्बंध लावण्यात आले. मंगळवारी झोनमधील मोहननगर तसेच हनुमाननगर झोनमधील नवीन सुभेदार येथील परिसर प्रतिबंधित घोषित करण्यात आला. दरम्यान टाटा कॅपिटल हाईट इमारतीचा परिसरात घट करण्यात आली असून आता केवळ एकाच माळ्यावर प्रतिबंध आहे. मंगळवारी झोनअंतर्गत प्रभाग 9 मधील मोहननगर खलाशी लाईन येथील परिसर सिल करण्यात आला. खलाशी लाईनमधील पश्‍चिमेस रोशन बनोडे, उत्तर पूर्वेस अनंत रॉबर्ट, दक्षिण पूर्वेस शंकर पांडुग, दक्षिण पश्‍चिमेस फकीरचंद भैसवारे यांचे घरापर्यंतच्या परिसरात निर्बंध लावण्यात आले. हनुमाननगर झोनमधील प्रभाग 32 मधील नवीन सुभेदार येथील एमएसईबी ग्राऊंडच्या उत्तर पूर्वेस मोरेश्‍वर देशमुख यांचे घर, उत्तर पश्‍चिमेस चिंधुजी पाटील यांचे घर, दक्षिण पश्‍चिमेस एमएसईबी ग्राऊंड वाचनालय, दक्षिण पूर्वेस एमएसईबी ग्राऊंडपर्यंतचा परिसर प्रतिबंधित करण्यात आला. याच झोनमधील प्रभाग 29 मधील हुडकेश्‍वर रोडवरील दुबेनगर (ए)मधील उत्तर पश्‍चिमेस ज्ञानेश्‍वर मांडळकर यांचे घर, उत्तर पूर्वेस आनंदराव सोनडवले यांचे घर, दक्षिण पूर्वेस श्रावण कोहाड यांचे घर, दक्षिण पश्‍चिमेस ज्ञानेश्‍वर प्रचंड यांचे घरापर्यंतचा परिसर सिल करण्यात आला. लक्ष्मीनगर झोनमधील प्रभाग 38 येथील हिंगणा रोडवरील एसबीआय कॉलनीच्या पूर्वेस प्रभाकर बाकरे यांचे घर ते रमा अपार्टमेंट, उत्तरेस रमा अपार्टमेंट ते पांढरे यांचे घर, पश्‍चिमेस पांढरे यांचे घर ते कलाने यांचे घर, दक्षिणेस कलाने यांचे घर ते प्रभाकर बाकरे यांचे घरापर्यंतच्या परिसरात निर्बंध लावण्यात आले. याच प्रभागातील जयताळा येथील नालंदा बौद्ध विहाराजवळील परिसर सिल करण्यात आला. धरमपेठ झोनअंतर्गत प्रभाग 15 मधील कुंभारटोली येथे दक्षिणेस कल्लू यादव व प्रवीण गोल्हर यांचे घर, उत्तरेस अमित शेंडे व निर्मला प्रजापती यांचे घर, पूर्वेस रेल्वे लाईनपर्यंतचा परिसर प्रतिबंधित करण्यात आला. लकडगंज झोनमधील सूर्यनगरातील आनंद चौबे हायस्कूलजवळील ओम अपार्टमेंटचा परिसर तसेच डिप्टी सिग्नल जलकुंभाजवळील वक्रतुंड अपार्टमेंटचा परिसर सिल करण्यात आला. गांधीबाग महाल झोनमधील नवाबपुऱ्यातील ढोबळे गल्ली मुंजे सभागृहाजवळील परिसर प्रतिबंधित करण्यात आला. दरम्यान बैद्यनाथ चौक ते मेडिकल चौक मार्गावरील टाटा हाईट कॅपिटल इमारतीचा परिसर मोकळा करण्यात आला. केवळ तिसऱ्या क्रमांकांच्या इमारतीतील अकरावा माळा प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून कायम ठेवण्यात आला. सविस्तर वाचा - ..तर शहरात पुन्हा "लॉकडाउन'! वाचा नेमके काय म्हणाले तुकाराम मुंढे तांडापेठ, बिनाकी मंगळवारीतील प्रतिबंध हटविले

मागील 28 दिवसांत एकही कोरोनाबाधित रुग्ण न आढळल्याने तांडापेठ तुमडीपुरा परिसर तसेच बिनाकी मंगळवारी, पाठराबे वाडीतून प्रतिबंध हटविण्यात आले. याशिवाय मॉडेल टाऊन क्रमांक दोन, शिवाजीनगर रस्त्यावरील पॅरामाऊंट इमारत, मानेवाडा रोडवरील सावित्रीबाई फुलेनगर, टेका येथील बाबा बुधाजी रोड, न्यू इंदोरा येथील रिपब्लिकननगर, सेंट्रल रेल्वे आरबीआय क्वार्टर परिसरातूनही निर्बंध हटविण्याबाबत आयुक्तांनी आदेश काढले. संपादन - स्वाती हुद्दार

