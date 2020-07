"त्यांनी' उदरनिर्वाहासाठी शोधली नवी वाट 

नागपूर : एखाद्‌या कारणामुळे व्यवसायावर संकट आले असेल तर, वेळीच वाट बदलेली केव्हाही चांगले. असाच शहाणपणाचा निर्णय गोधनी रोडवरील दोन दुकानदारांनी घेतला. कोरोनाच्या प्रादुर्भावानंतर अचानक लागलेल्या लॉकडाउनमुळे व्यवसाय बंद पडल्याने उदरनिर्वाहासाठी एकाने हॉटेलला कुलूप लावून ऑटो स्पेअर पार्टस व वाहनांच्या सर्व्हिसिंगचे दुकान थाटले, तर दुसऱ्याने मंडप डेकोरेशनचा व्यवसाय बंद करून चक्‍क फुटपाथवरच भाजीपाल्याचा व्यवसाय सुरू केला. सेनादलातून सेवानिवृत्त झालेले शैलेंद्र शर्मा यांनी गेल्या डिसेंबरमध्ये गोधनी रोडवर तीन मजली "टेस्टी रोल्स रेस्टॉरेंट' सुरू केले. त्यासाठी बॅंकेत घर गहाण ठेवून 50 लाखांचे कर्ज घेतले. हॉटेल सुरू होऊन जेमतेम तीन महिने लोटत नाही, तोच लॉकडाउन लागला. त्यामुळे हॉटेल बंद करावे लागले. कोरोनाचे संकट वाढत चालल्याने हॉटेल उघडण्याची चिन्हे दिसत नसल्यामुळे शर्मा यांनी उदरनिर्वाहासाठी स्काय ऑटोमोबाईल्स हे ऑटो स्पेअर पार्टस व सर्व्हिसिंगचे दुकान थाटले. त्यासाठी त्यांनी पुन्हा सावकारांकडून व्याजाने पाच लाखांचे कर्ज उचलले. दुकानात चार नोकर आहेत. त्यांचा पगार द्‌यायचा, मुलांच्या शिक्षणावर खर्च करायचा, घरखर्च चालवायचा की बॅंकेचे ईएमआय भरायचे, अशा विवंचनेत ते सध्या एकेक दिवस ढकलत आहेत. अचानक लॉकडाउन लागल्याने हॉटेलमधील हजारो रुपयांचा माल खराब झाल्याचे त्यांनी सांगितले. एकीकडे केंद्र सरकार ईएमआय भरू नका असे सांगते, तर दुसरीकडे बॅंकवाले दररोज फोन करून थकीत ईएमआयसाठी तगादा लावत असल्याची व्यथा शर्मा यांनी बोलून दाखविली. हेही वाचा : लॉकडाउनमुळे यांना बसणार रिव्हर्स किक ! याच रोडवर ज्ञानेश्‍वर राऊत व त्यांचे तीन भाऊ गेल्या दहा-बारा वर्षांपासून बिछायत व मंडप डेकोरेशनचा व्यवसाय करीत होते. लॉकडाउनमुळे त्यांनीही नवी वाट शोधत तीन महिन्यांपूर्वी दुकानासमोरील फुटपाथवर भाजीपाल्याचा व्यवसाय सुरू केला. राऊत म्हणाले, लॉकडाउनमुळे संपूर्ण सीझन गेला. त्यामुळे आमच्याकडे पोटापाण्यासाठी भाजीपाल्याशिवाय दुसरा पर्याय शिल्लक नव्हता. गोधनीतील शेतकऱ्यांकडून तसेच कळमना व कॉटन मार्केटमधून भाजीपाला खरेदी करून तो विकतो. त्यातून थोडीफार कमाई होऊन घर चालवितो आहे. लॉकडाउन पुन्हा लागण्याची शक्‍यता वर्तविली जात असल्यामुळे त्यांच्या चिंतेत आणखीणच भर पडली आहे. राऊत यांच्या संयुक्‍त कुटूंबात एकूण तेरा जण आहेत. भाजीपाल्यावरच त्यांच्या कुटूंबाचा सध्या उदरनिर्वाह सुरू आहे. पोटाची खळगी भरण्यासाठी या भागांतील अनेकांनी पर्यायी व्यवसाय सुरू केल्याचे त्यांनी सांगितले.



