कोरोना संकटातही शासन सेवेसाठी वर्दीतले कोरोना योद्धे सज्ज, वाहतूक पोलिस देताहेत जीवावर उदार होऊन सेवा

नागपूर : कोरोनाचा धोका पाहता, संचारबंदी आणि लॉकडाउन वाढविण्याची गरज निर्माण झाली आहे. एकमेकांपासून सुरक्षित अंतर ठेवणे गरजेचे असताना, वाहतूक पोलिस मात्र शासनासाठी महसूल गोळा करण्यासाठी धडपड करीत आहेत. कारवाई करण्यासाठी वाहतूक पोलिस अनेक वाहनचालकांच्या संपर्कात येत असल्यामुळे कोरोनाबाधित होण्याचा धोका वाढला असल्याची धक्‍कादायक माहिती समोर आली आहे. अवश्य वाचा - संशयाने आंधळ्या झालेल्या त्याने आवळला पत्नीचाच गळा आणि... विश्‍वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वाहतूक शाखेचे कर्मचारी सकाळपासून सायंकाळपर्यंत रस्त्यावर तैनात करण्यात आले आहेत. त्यांना विनाकारण रस्त्यावर फिरणाऱ्यांवर आणि वाहतुकीचे नियम न पाळणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र, वाहनचालकांवर कारवाई करताना एकमेकांशी संपर्क येतो. दंड वसूल करणे किंवा पावती देण्यासह उर्वरित पैसे परत करतेवेळी सोशल डिस्टन्सिंगची मर्यादा ओलांडल्या जात आहे. त्यामुळे कोरोनाचा संसर्ग होण्याची शक्‍यता जास्त आहे. गेल्या 55 दिवसांपासून पोलिस कर्मचारी कोरोना योद्धा म्हणून रस्त्यावर तैनात आहेत. मात्र, आता शासनाचा महसूल गोळा करून आर्थिक मजबूती देण्यासाठी वाहतूक पोलिस स्वतःचा जीव धोक्‍यात घालत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. वरिष्ठांनी घ्यावी दखल सध्याचा काळ केवळ कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासह कोरोनाचा संसर्ग वाढू नये म्हणून सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचा आहे. मात्र, रस्त्यावर तैनात वाहतूक पोलिसांना कारवाईसाठी सक्‍ती करणे किंवा चालान कारवाई करण्यास भाग पडत असल्यामुळे मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. त्यामुळे वरिष्ठांनी पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या समस्या जाणून दखल घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कोरोनाचा संसर्ग होऊ नये म्हणून पोलिस कर्मचाऱ्यांना हॅंडग्लोव्ह्‌स, हेडशिल्ड, सॅनिटायझर पुरविण्यात आले आहेत. कर्मचाऱ्यांना सावधगिरी बाळण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत. शहरातील वाहतूक व्यवस्था सुरळीत राहावी आणि विनाकारण रस्त्यावर फिरणाऱ्यांवर वचक बसावा म्हणून वाहतूक कर्मचारी चालान कारवाई करीत आहेत.

-विक्रम साळी, पोलिस उपायुक्‍त, वाहतूक शाखा.

