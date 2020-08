Breaking: आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना कोरोनाची लागण;  स्वतः ट्विट करून दिली माहिती

नागपूर: नागपूर मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना कोरोनाची लागण झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर येतेय. त्यांनी स्वतः ट्विट करून याबद्दल माहिती दिली आहे.

शहरात गेल्या काही दिवसांपासून क्रोणाचा प्रादुर्भाव वाढतच चालला आहे. याच पाश्वभूमीवर तुकाराम मुंढे हे सतत नागरिकांना काळजी घेण्याचे आवाहन करत होते. सणांच्या काळात नागरिकांनी अधिक काळजी घेण्याची गरज आहे आणि लोकांनी कमीत कमी बाहेर पडावे असे आवाहनही त्यांच्याकडून करण्यात येत होते. त्यांनाच कोरोनाची लागण झाल्याची माहिती समोर येतेय.

Dear All, I have tested positive for #COVID19. I am asymptomatic and have isolated myself as per the protocol & guidelines.Request everyone who have come in my contact for last 14 days to get tested.

I am Working from Home to control #pandemic situation in Nagpur.

We shall win