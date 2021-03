अरे हे काय! एका लॅबमध्ये कोरोना पॉझिटिव्ह, तर दुसरीत निगेटिव्ह; खासगी लॅबचे प्रताप

नागपूर : कोरोना महामारी झपाट्याने वाढत असून नागरिकांच्या मनात भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. नागरिकांची धावधाव होत आहे. अशा वातावरणात एकाच रुग्णाचा कोरोना रिपोर्ट एका प्रयोगशाळेत पॉझिटिव्ह तर दुसरीत निगेटिव्ह आल्याचे उघड झाले आहे. हेही वाचा - बोरधरणाच्या कालव्यात आढळला वाघिणीचा मृतदेह, कारण अस्पष्ट नागपुरातील १८ वर्षीय तरुणीने कोरोना संशय आल्यामुळे ध्रुव पॅथालॉजी प्रयोगशाळेत १९ मार्च २०२१ रोजी आरटी पीसीआर चाचणी केली. यात ती कोरोनाबाधित (पॉझिटिव्ह )आढळून आली. यामुळे ती भयभीत झाली. औषधोपचार करण्यासाठी ती भटकंती करीत होती. मात्र, याच दिवशी बायो पॅथ या प्रयोगशाळेत पुन्हा आरटीपीसीआर चाचणी केली. बायो पॅथ प्रयोगशाळेत तीच्या चाचणीचा अहवाल निगेटिव्ह आला. असे अफलातून प्रकार नागपुरात घडत आहेत. खासगी प्रयोगशाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणात चाचण्या होत आहेत. जिल्ह्यात १ ते २१ मार्च या कालावधीमध्ये तब्बल २ लाख ३५ हजार २५१ कोरोना चाचण्या करण्यात आल्या आहेत. यातील सुमारे ६० टक्के खासगी प्रयोगशाळेत झालेल्या आहेत.खासगी प्रयोगशाळेचे अर्थकारणही वेगळेच असते. यापूर्वी एका खासगी प्रयोगशाळेने नियम भंग केल्याने ५ लाख रुपयाचा दंड महापालिकेने ठोठावला होता. अवघ्या दोन तीन दिवसात ५ लाख रुपये दंड भरून प्रयोगशाळा पुन्हा सुरू केली होती. यावरून खासगी प्रयोगशाळेचे अर्थकारणही शंकास्पद असण्याची शक्यता आहे. हेही वाचा - खाकी वर्दीत दिसली माणुसकी; रिक्षाचालकाच्या डोळ्यात तर पाणी आलेच शिवाय बघ्यांनाही... विशेष असे की, काही दिवसांपूर्वी नागपुरातील ३१ वर्षीय तरुणाचा अहवाल खासगी प्रयोगशाळेत कोरोना बाधित आढळून आला. यानंतर खासगी प्रयोगशाळेतून प्राप्त झालेला अहवाल घेऊन एम्समध्ये दाखल होण्यासाठी हा तरुण पोहचला. दरम्यान त्या तरुणाची एम्समध्ये दाखल होण्यापूर्वी कोरोना चाचणी करण्यात आली. येथे हा तरुण कोरोना निगेटिव्ह आला. नागपुरातील खासगी प्रयोगशाळेतील कोरोना चाचण्याचा घोळ कधी संपेल अशी विचारणा होत आहे. विशेष असे की, पदरचे पैसे खर्चून या तरुणीने ही चाचणी केली होती. याला कोण जबाबदार असा सवाल पुढे येत आहे. १८ मार्च : १६ हजार १३९ : खासगीतील चाचण्या ७ हजार १४

१९ मार्च : १६ हजार ६६ : खासगीतील चाचण्या ६ हजार ८५३

२० मार्च : १६ हजार ३८७ : खासगीतील चाचण्या ६ हजार १४९

२१ मार्च : १७ हजार १८२ : खासगीतील चाचण्या ८ हजार १९६

