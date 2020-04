नागपूर : संपूर्ण जग कोरोनाशी झगडतेय. संचारबंदीने तर गरिबांपुढचे उपासमारीचे संकट अधिकच गडद केले आहे. अशात कवयित्री शैलजा पाटील यांच्या कवितेच्या "देशाचे आम्ही शूर शिपाई, आम्ही कोना भीत नाही' या ओळी प्रत्येकाला आठवतील. या रचनेला खऱ्या अर्थाने सिद्ध ठरवले ते अयोध्यानगर भागातील दोन चिमुकल्या बहिणींनी. कारण, गरिबांचे पोट भरावे म्हणून या चिमुकल्यांनी गुल्लकमध्ये साठवलेली रक्कम थेट गरिबांच्या झोळीत टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर लावण्यात आलेल्या संचारबंदीने प्रत्येकाला घरात बसविले. गरिबांवर आलेली उपासमारीची वेळ आणि त्यांच्यासाठी देवदूताप्रमाणे झटणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांचेच दर्शन सारा देश घेतो आहे. या स्थितीने जसे घरातील मोठ्यांना विचार करण्यास भाग पाडले, तसेच ते लहान मुलांच्या मनावरदेखील परिणाम केले आहे. क्लिक करा - भयंकरच की! देश कोरोनाशी लढत असताना त्यांनी मनोरंजनासाठी केले हे... प्रत्येकच व्यक्‍ती काटकसर करते. मुळात ती जगण्याची रीत असली, तरी अशा प्रसंगात वाढलेल्या मुलांवर तसे संस्कार घडत जातात. अयोध्यानगर भागात राहणाऱ्या दंडारे कुटुंबातील पलक व कुमुद या दोन बहिणींचा असाच अनुभव आहे. त्यांनी सामाजिक भावनेने प्रेरित होऊन तीन वर्षे जमवलेले खाऊचे पैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या लोककल्याण समितीला दान केले आहेत. प्रारंभी पलकच्या मनात आलेली ही कल्पना तिने कुमुदला सांगितली व त्यानंतर वडिलांसमोर मांडली. विशेष म्हणजे, या निर्णयाने वडीलही आनंदित झाले. सामाजिक भान ठेवून समाजाप्रति संवेदनशीलता दाखविलेल्या पलक व कुमुद या भगिनींचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. 8,773 रुपयांचा दिला निधी मुलींनी आपापले गुल्लक तोडून त्यात असलेले पैसे मोजण्यास सुरुवात केली. दोघींच्या गुल्लकमध्ये तब्बल 6 हजार 773 रुपये होते. वडील जयंत दंडारे यांनी त्यात दोन हजार रुपये वाढविण्याचा निर्णय घेतला अन्‌ 8 हजार 773 रुपयांचा निधी अयोध्यानगरचे कार्यवाह नितीन एदलाबादकर यांना सुपूर्द करण्यात आला.

