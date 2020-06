स्थगन प्रस्ताव मागे घेण्यासाठी सेनेच्या नगरसेविकेवर कुणी आणला दबाव?

नागपूर : आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करीत स्थगन प्रस्तावाद्वारे चर्चेची मागणी करणाऱ्या शिवसेनेच्या नगरसेविका मंगला गवरे यांनी आज अचानक स्थगन मागे घेण्याची विनंती करणारे पत्र महापौरांना दिल्याने खळबळ माजली. आयुक्तांनी प्रभागातील कामे रोखल्याने मानसिक त्रास होत असल्याचा आरोप करणाऱ्या गवरे यांच्यावर सेनेच्याच वरिष्ठ नेत्यांकडून स्थगन मागे घेण्याबाबत दबाव आणला जात असल्याची चर्चा सभागृहाबाहेर रंगली. पालिकेची शनिवारी स्थगित केलेली सभा आज दुपारी रेशीमबागेतील सुरेश भट सभागृहात सुरू झाली. शनिवारी शिवसेनेच्या नगरसेविका मंगला गवरे यांनी नुकताच झालेल्या पावसामुळे घरात पाणी शिरल्याने नागरिक घरावर चालून आल्याचे नमूद करीत आयुक्तांमुळे मानसिक त्रास होत असल्याचा आरोप केला होता. आयुक्तांनी विकासकामे रद्द केल्याने त्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करीत मंगला गवरे यांनी स्थगनद्वारे चर्चेचा प्रस्ताव महापौरांना दिला होता. त्यानुसार त्यांचा व कॉंग्रेसचे नगरसेवक नितीन साठवणे यांचा स्थगन एकत्र करीत महापौरांनी चर्चेला मंजुरी दिली. मात्र, आज सभागृह सुरू होण्यापूर्वी मंगला गवरे यांनी स्थगन मागे घेण्याबाबत महापौरांना पत्र दिले. एवढेच नव्हे मंगला गवरे सभागृहात अनुपस्थितही होत्या. त्यामुळे सभागृहात चर्चाही रंगली. प्रस्ताव मागे घेण्याबाबत काहीही स्पष्ट नसल्याने प्रस्ताव चर्चेसाठी आला. प्रफुल्ल गुडधे पाटील यांनी सदस्या उपस्थित नसल्याने प्रस्ताव रद्द करावा, अशी मागणी केली. भाजपचे प्रवीण दटके यांनी मतदानाद्वारे स्थगनवर चर्चा करावी, अशी मागणी केली. महापौरांनी स्थगन मतदानाला टाकला व बहुमताद्वारे चर्चेला मंजुरी मिळाली. या सर्व घटनाक्रमामुळे गवरे यांनी तीन दिवसांत भूमिका का बदलली? असा प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आला. स्थगन मागे घेण्याच्या प्रस्तावात गवरे यांनी विकासकामे होणार असल्याचे आश्‍वासन मिळाल्याने स्थगन मागे घेत असल्याचे कारण पुढे केले. त्यामुळे त्यांना आश्‍वासन कुणी दिले? असा प्रश्‍न उपस्थित झाला. तुकाराम मुंढेंच्या संयमाने अनेकांना आश्‍चर्य दयाशंकर तिवारी यांनी आश्‍वासन देऊन स्थगन मागे घेणेही लाचेचाच प्रकार असल्याची टिप्पणी केली. लोकसभेत प्रश्‍न विचारून पैसे उकळण्याचे उदाहरण त्यांनी दिले. यावरून विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे यांनी पैसे घेतल्याचा आरोप सिद्ध करावा, अशी मागणी केली. तिवारी यांनी मी केवळ उदाहरण देऊन सावध करीत असल्याचे सांगितले. दरम्यान, गवरे यांच्यावर मुंबईतील वरिष्ठ नेत्यांकडून दबाव आल्याची चर्चा रंगली. याप्रकरणी गवरे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांचा मोबाईल "स्वीच ऑफ' होता.

मंगला गवरे यांना विकासकामे होणार असल्याचे आश्‍वासन मिळाल्याने स्थगन मागे घेण्याची विनंती केली. मुळात त्यांना आश्‍वासन दिले कुणी? हा प्रश्‍न आहे. गवरे या संवेदनशील नगरसेविका असून अडचणीतून त्यांनी नेतृत्व घडविले. त्यांच्यावर कुणी दबाव आणत असावा, असा संशय आहे.

प्रवीण दटके, आमदार, शहर भाजप अध्यक्ष.

