महापालिकेत 89 उच्चपदस्थ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी का केली चाचणी? वाचा सविस्तर

नागपूर : समाजातील प्रत्येकच घटकात कोरोनामुळे खळबळ माजली आहे. मागील काही दिवसांत प्रसारमाध्यमातील प्रतिनिधींना लागण झाली होती. आता उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांवर कोरोनाची बाधा झाल्याने विलगीकरणात जाण्याची वेळ आली. आज मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे तसेच सहपोलिस आयुक्त निलेश भरणे पॉझिटिव्ह आढळून आले. महापालिकेत आयुक्त पॉझिटिव्ह आढळल्याने त्यांच्या संपर्कातील ८९ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची कोरोना चाचणी करण्यात आला. या सर्वांचे अहवाल उद्या येणार आहेत. शहरात एक आयएएस तुकाराम मुंढे तर आयपीएस निलेश भरणे, हे उच्चपदस्थ अधिकारी आज कोरोनाबाधित आढळून आल्याने शहरात खळबळ माजली. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याप्रमाणेच सहपोलिस आयुक्त निलेश भरणेही गृहविलगीकरणात गेले असून घरून शहरातील स्थितीवर लक्ष ठेवणार आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून शहरात कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी परप्रांतीय मजुरांना घरी पोचविण्यासाठी थेट रस्त्यांवर येऊन प्रयत्न करणारे आयपीएस अधिकारी निलेश भरणे यांना कोरोनाची लागण झाल्याने त्यांच्या संपर्कातील पोलिस अधिकारी, इतर कर्मचाऱ्यांत भीतीचे वातावरण आहे. संपर्कात आलेल्यांनी चाचणी करण्याचे आवाहनही भरणे यांनी केले. सहपोलिस आयुक्त भरणे पॉझिटिव्ह आल्याच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस आयुक्तालयाचे निर्जंतुकीकरण करण्यात येत आहे. अत्यावश्यक कामाशिवाय कोणीही पोलिस आयुक्त कार्यालयात येऊ नये, आयुक्तालयात येण्याआधी नागरिकांनी पोलिस आयुक्तालयाच्या २५९०६०१ व पोलिस नियंत्रण कक्षाच्या २५६१२२२ या क्रमांकावर संपर्क साधून वेळ घ्यावी, असे आवाहन पोलिस आयुक्त डॉ. भूषणकुमार उपाध्याय यांनी केले. ज्योतिरादित्य सिंधियांनी घेतले स्मृती मंदिरात दर्शन; सिंधिया पहिल्यांदाच नागपूर दौऱ्यावर प्रभारी पोलिस सहआयुक्तांचा कारभार अतिरिक्त पोलिस आयुक्त डॉ. शशिकांत महावारकर यांच्याकडे सोपविण्यात आला. दरम्यान, महापालिकेत आयुक्त तुकाराम मुंढे पॉझिटिव्ह आढळून आल्याने महापालिकेतील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांचीही कोरोना चाचणी करण्यात आली. यात अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी, अतिरिक्त आयुक्त संजय निपाणे, अतिरिक्त आयुक्त जलज शर्मा यांच्यासह उपायुक्त, सहायक आयुक्त, विविध विभागाचे प्रमुख, आयुक्त कार्यालयातील तसेच विविध विभागातील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. आमदार, मनपा पदाधिकाऱ्यांची बैठक रद्द

महापौर संदीप जोशी यांनी शहरात सद्य:स्थितीत, कोरोनाचा प्रार्दुभाव संदर्भात नवीन उपाययोजना व निर्णय घेण्यास्तव मनपा पदाधिकारी आणि आमदारांची आज बैठक बोलावली होती. परंतु महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे कोरोना पॉझिटिव्ह आढळून आल्यानंतर अतिरिक्त आयुक्त ते सहायक आयुक्त व विभागप्रमुखांपर्यंत सर्वांची कोरोना चाचणी करण्यात आली. त्यामुळे महापौरांनी बोलावलेली बैठक रद्द करण्यात आली. दोन पोलिस कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू

नागपूर, राज्य गुप्त वार्ता विभागातील कर्मचाऱ्यासह दोघांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला. राज्य गुप्त वार्ता विभागातील चालक व पोलिस आयुक्त कार्यालयातील मानवंदना पथकातील एका कर्मचाऱ्याचा यात समावेश आहे. या वृत्ताला वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने दुजोरा दिला आहे.

Web Title: Why 89 high ranking officers and employees did the test?