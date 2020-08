का वाढली कनिष्ठ महाविद्यालयांची चिंता ...वाचा सविस्तर

नागपूर ः अकरावी प्रवेश प्रक्रियेत आतापर्यंत एकूण ३७ हजार ११३१ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. यापैकी २६ हजार २४६ विद्यार्थ्यांनी अर्जाचा प्रथम भाग भरला आहे. २१६ क्रियेत शहरातील १ कनिष्ठ महाविद्यालयांचा सहभाग असून त्यात ५९ हजार ४० जागांचा समावेश आहे. यावर्षी निकालात २६.५७ टक्के वाढ झाली असली तरी अपेक्षेपेक्षा कमी प्रमाणात नोंदणी होत असल्याने कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. शिक्षण संचालनालयातर्फे पुणे, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती महापालिका क्षेत्रांमध्ये अकरावीसाठीची केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यमाने राबविण्यात येत आहे. गेल्यावर्षी अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेत २१ हजार जागा रिक्त राहिल्या होत्या. १८० महाविद्यालयात कला, विद्यान, वाणिज्य आणि एमसीव्हीसीच्या एकूण ५८ हजार २४० जागा होत्या. यांपैकी तीन प्रवेश फेरीत २२ हजार ५०१ जागांवर विद्यार्थ्यांनी प्रवेश मिळविला होता. ३५ हजार ७४१ जागा रिक्त राहिल्या होत्या. यानंतर विशेष फेरी राबवित शेवटी २१ हजार २८२ जागा रिक्त राहिल्या. कुणावर येतेय उपासमारीची पाळी...वाचा सविस्तर यावर्षी निकालात बरीच वाढ झालेली आहे. त्यादृष्टीने नोंदणी जागांपेक्षा अधिक होणे अपेक्षित होते. २३ ऑगस्टला प्रवेशाची तात्पूरती गुणवत्ता यादी प्रकाशित केल्या जाईल. यावर २५ तारखेपर्यंत विद्यार्थ्यांना आक्षेप नोंदविता येणार आहे. ३० ऑगस्टला अंतिम गुणवत्ता यादी प्रकाशित केल्या जाईल. ३१ ऑगस्ट ते ३ सप्टेंबरपर्यंत विद्यार्थ्यांना कनिष्ठ महाविद्यालयात प्रवेश नोंदविता येणार आहे. २२ ऑगस्टपर्यंत अर्जाचा दुसरा भाग भरायचा आहे. त्याला केवळ नऊ दिवसाचा कालावधी शिल्लक आहेत. असे असताना, सध्या नोंदणीची परिस्थिती बघीतल्यास यावर्षीही रिक्त जागांची संख्या अधिक राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जागांची संख्या

विभाग - जागा

कला - ९,६६०

वाणिज्य - १७,९२०

विज्ञान - २७,३३०

एमसीव्हीसी - ४,१३० एकूण - ५९,०४०

