आयुक्त मुंढेंनी नागपूरकरांना कशासाठी दिला चार दिवसांचा अल्टिमेटम' ? वाचा

नागपूर : पुढील चार दिवसांत नागपूरकरांचे निरीक्षण केले जाईल. कोरोनावर नियंत्रण आणण्यासाठी असलेल्या नियमाचे पालन केले जात नसल्याचे आढळून आल्यास कुठलीही चर्चा न करता लॉकडाऊन केले जाईल, असा इशारा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आज दिला. त्यामुळे आता लॉकडाऊन टाळण्यासाठी नागपूरकरांकडे आज, गुरुवारसह चार दिवसांचा अवधी आहे. नागरिकांकडून नियमांचे पालन न झाल्यास सोमवारपासून लॉकडाऊनची शक्‍यता नाकारता येत नाही. शहरात कोरोनाबाधितांची वाढती संख्या या पार्श्वभूमीवर "लॉकडाऊन की संचारबंदी' या विषयावर मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून गुरूवारी नागरिकांशी संवाद साधला. यावेळी ते बोलत होते. शहरात सतत कोरोनाबाधितांची संख्या वाढत असूनही शहरातील दुकाने, बाजारपेठांमध्ये हवी तशी काळजी घेतली जात नाही. यासंदर्भात आपल्याच आपल्या जुन्या सवयी बदलून सुरक्षेच्या दृष्टीने नियमांचे पालन करण्याची गरज असल्याचे वारंवार सांगितले. परंतु कुणीही गांभीर्याने घेत नसल्याने आता शेवटची संधी प्रत्येकाने नियमांचे काटेकोर पालन न केल्यास नाईलाजास्तव शहरात कडक लॉकडाउन आणि कर्फ्यू लागू करावा लागेल, असा सज्जड इशारा आयुक्तांनी दिला. नागरिकांना भाजी, किराणाही खरेदी करता येणार नाही. केवळ औषधीची दुकाने सुरू ठेवण्यात येईल. त्यामुळे नागरिकांनी आता प्रत्येक व्यक्ती कोरोना पॉझिटिव्ह असल्याचे समजून सुरक्षेची काळजी घेणे गरजेचे आहे. तसेच स्वच्छता, शारिरीक अंतर, मास्क वापरणे, वेळोवेळी सॅनिटायजिंगची काळजी घेणे आवश्‍यक आहे. हेही वाचा...ट्रेनची संख्या कमी मात्र दलाल सुसाट, लॉकडाऊनमध्ये तब्बल एवढे अटकेत शहरातील नागरिकांसह डॉक्‍टर, दुकानदार व अन्य आस्थापनाधारकांनी शासनाच्या दिशानिर्देशाचे काटेकोर पालन केल्यास कोरोनाच्या संसर्गाची साखळी खंडित करणे शक्‍य आहे, असेही आयुक्त यावेळी म्हणाले. लॉकडाऊनचा उद्देश नाही, पण...

शहरात लॉकडाऊन किंवा कर्फ्यू लागू करणे हा प्रशासनाचा उद्देश नाही. केवळ नागरिकांना स्वत:ची काळजी स्वत:च घेण्याची सवय लावणे हा हेतू आहे. नागरिकांनी गरज असेल तरच बाहेर पडावे. जुन्या सवयी बदलून शासनाच्या दिशानिर्देशाचे पालन केल्यास शहरात लॉकडाऊनची वेळच येणार नाही, असे मुंढे यांनी स्पष्ट केले. सार्वजनिक उत्सव टाळा

ऑगस्ट महिन्यात बकरी ईद, रक्षाबंधन, गणेशोत्सव असे मोठे उत्सव आहेत. मात्र या संकटाच्या काळात कोणतेही उत्सव सार्वजनिकरित्या साजरे करू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले. उत्सव सार्वजनिकरित्या साजरे करणे अत्यंत धोकादायक आहे. प्रत्येक उत्सव यंदा वैयक्तिकरित्याच साजरे करूया, असेही मुंढे म्हणाले. खाजगी डॉक्‍टरांनाही इशारा

कोरोनासंदर्भात उपचारासंबंधी राज्य सरकारने खाजगी रुग्णालयांसाठी शुल्क निश्‍चित केले आहे. त्यापेक्षा जास्त शुल्क घेणाऱ्या डॉक्‍टरांचे रुग्णालय लॉक केले जाईल. महात्मा ज्योतीबा फुले योजनेंतर्गत विमा कवच आहे. त्याबाबत एखाद्या डॉक्‍टरने टाळाटाळ केली तर कारवाई करण्यात येईल. यासाठी महापालिकेकडे तक्रार करावी असे मुंढे यांनी सांगितले.



